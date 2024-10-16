Россияне 40 раз атаковали позиции Сил обороны на Кураховском направлении – Генштаб
За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 171 боевое столкновение, из них 40 произошло на Кураховском направлении, еще 26 – на Покровском.
Источник: Генеральный штаб ВСУ
Детали: На Харьковском направлении враг 11 раз штурмовал в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.
На Купянском направлении за сутки произошло 28 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кучеровки, Новоосинового, Грушевки, Песчаного, Глушковки, Лозовой, Кругляковки, Петропавловки, Колесниковки и Вишневого.
На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районах Калиновки, Ступочек и Предтечино.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил девять атак неподалеку Торецка, Дачного и Щербиновки.
На Покровском направлении украинские защитники остановили 26 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону Новотроицкого, Миролюбовки, Луча, Красного Яра и Крутого Яра. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи населенного пункта Селидово.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 40 атак. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новодмитровка и Георгиевка.
На Времовском направлении противник совершил два штурма украинских позиций в районах Раздольного и Богоявленки.
На Ореховском направлении оккупанты атаковали в сторону Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении российские захватчики пять раз пытались вытеснить с позиций подразделения Сил обороны.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
Продолжается операция в Курской области РФ.