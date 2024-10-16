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Россияне 40 раз атаковали позиции Сил обороны на Кураховском направлении – Генштаб

Анастасия ПроцСреда, 16 октября 2024, 08:57
Россияне 40 раз атаковали позиции Сил обороны на Кураховском направлении – Генштаб
Иллюстративное фото: Getty Images

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 171 боевое столкновение, из них 40 произошло на Кураховском направлении, еще 26 – на Покровском.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Детали: На Харьковском направлении враг 11 раз штурмовал в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.

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На Купянском направлении за сутки произошло 28 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кучеровки, Новоосинового, Грушевки, Песчаного, Глушковки, Лозовой, Кругляковки, Петропавловки, Колесниковки и Вишневого.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районах Калиновки, Ступочек и Предтечино.

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На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил девять атак неподалеку Торецка, Дачного и Щербиновки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 26 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону Новотроицкого, Миролюбовки, Луча, Красного Яра и Крутого Яра. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи населенного пункта Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 40 атак. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новодмитровка и Георгиевка.

На Времовском направлении противник совершил два штурма украинских позиций в районах Раздольного и Богоявленки.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали в сторону Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении российские захватчики пять раз пытались вытеснить с позиций подразделения Сил обороны.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области РФ.

ГенштабВооруженные силы
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