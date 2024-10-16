CNN: Байден зустрінеться з трьома європейськими лідерами під час візиту до Німеччини

Президент США Джо Байден планує поїздку до Німеччини, під час якої зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Емманюелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: За даними співрозмовників журналістів, очікується, що Байден відновить зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Емманюелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Берліні.

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Нещодавно речник німецького уряду Вольфганг Бюхнер підтвердив, що Байден має приїхати до Німеччини наприкінці тижня.

Нагадаємо:

12 жовтня Байден мав головувати на засіданні на рівні лідерів країн та урядів контактної групи з питань допомоги Україні – формату "Рамштайн".

Однак через наближення урагану "Мілтон" до узбережжя Флориди він скасував свою поїздку до Європи. Пізніше стало відомо, що засідання "Рамштайну" відкладають на поки не визначену дату.

Про причини цього "Європейська правда" розповідає у відео: Чому скасували "Рамштайн" і що буде з "планом перемоги" Зеленського.