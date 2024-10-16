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CNN: Байден встретится с тремя европейскими лидерами во время визита в Германию

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцСреда, 16 октября 2024, 09:24
CNN: Байден встретится с тремя европейскими лидерами во время визита в Германию
Байден. Иллюстративное фото: Getty Images

Президент США Джо Байден планирует поездку в Германию, во время которой встретится с канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN

Детали: По данным собеседников журналистов, ожидается, что Байден возобновит встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Берлине.

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Недавно представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер подтвердил, что Байден должен приехать в Германию в конце недели.

Напомним:

  • 12 октября Байден должен был председательствовать на заседании на уровне лидеров стран и правительств контактной группы по вопросам помощи Украине – формата "Рамштайн".
  • Однако из-за приближения урагана "Милтон" к побережью Флориды он отменил свою поездку в Европу. Позже стало известно, что заседание "Рамштайна" откладывают на пока не определенную дату.

О причинах этого "Европейская правда" рассказывает в видео: Почему отменили "Рамштайн" и что будет с "планом победы" Зеленского.

БайденГермания
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