Маск вніс у протрампівський комітет $75 млн за 3 місяці

Американський мільярдер та гендиректор компанії SpaceX Ілон Маск протягом трьох місяців виділив близько $75 млн у свій комітет PAC America, який підтримує кандидата у президенти США від республіканців Дональда Трампа.

Джерело: "Європейська правда" за посиланням на The Hill, який публікує дані зі звіту комітету

Деталі: Видання зазначає, що з червня комітет вже вклав понад $102,2 млн у президентські перегони.

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Наголошується, що "десятки мільйонів доларів" витратили на підтримку Трампа та нападки на віце-президентку Камалу Гарріс. Крім того, майже $8,9 млн спрямували на дискредитацію чинного президента США Джо Байдена до того, які він вибув із перегонів.

Видання пише, що за лічені місяці PAC став сьомим за обсягом зовнішніх витрат у виборчому циклі 2024 року.

До America PAC також зробили внески близькі союзники Маска, зокрема: співзасновник Palantir Technologies Джо Лонсдейл, партнери Sequoia Capital Дуг Леоне та Шон Магуайра, криптоінвестори Кемерон та Тайлер Вінклвосси.

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Згідно зі звітом, Маск зробив три внески в America PAC на загальну суму $15 млн у липні, три внески на загальну суму $30 млн у серпні та внесок у $30 млн у вересні.

Це перший звіт, який Super PAC мав подати з середини липня, ще один звіт повинні оприлюднити 24 жовтня.

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