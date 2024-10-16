Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Маск вніс у протрампівський комітет $75 млн за 3 місяці

Уляна Кричковська, Ірина БалачукСереда, 16 жовтня 2024, 09:35
Маск вніс у протрампівський комітет $75 млн за 3 місяці
Ілон Маск. Фото ireland-live.ie

Американський мільярдер та гендиректор компанії SpaceX Ілон Маск протягом трьох місяців виділив близько $75 млн у свій комітет PAC America, який підтримує кандидата у президенти США від республіканців Дональда Трампа.

Джерело: "Європейська правда" за посиланням на The Hill, який публікує дані зі звіту комітету

Деталі: Видання зазначає, що з червня комітет вже вклав понад $102,2 млн у президентські перегони.

Реклама:

Наголошується, що "десятки мільйонів доларів" витратили на підтримку Трампа та нападки на віце-президентку Камалу Гарріс. Крім того, майже $8,9 млн спрямували на дискредитацію чинного президента США Джо Байдена до того, які він вибув із перегонів.

Видання пише, що за лічені місяці PAC став сьомим за обсягом зовнішніх витрат у виборчому циклі 2024 року.

До America PAC також зробили внески близькі союзники Маска, зокрема: співзасновник Palantir Technologies Джо Лонсдейл, партнери Sequoia Capital Дуг Леоне та Шон Магуайра, криптоінвестори Кемерон та Тайлер Вінклвосси. 

РЕКЛАМА:

Згідно зі звітом, Маск зробив три внески в America PAC на загальну суму $15 млн у липні, три внески на загальну суму $30 млн у серпні та внесок у $30 млн у вересні.

Це перший звіт, який Super PAC мав подати з середини липня, ще один звіт повинні оприлюднити 24 жовтня.

Передісторія:

МаскТрампСШАвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генсек ООН прибув до Путіна на саміт BRICS

футбол"Шахтар" знову не забив: гірники програли "Арсеналу" в Лондоні

Буданов: Перші війська КНДР можуть прибути в Курську область вже 23 жовтня

Шмигаль: Замість МСЕК запровадять нову європейську модель

МСЕК будуть ліквідовані до 31 грудня – Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Генпрокурор Костін йде у відставку

Усі новини...
Маск
Маск презентував роботаксі під назвою Cybercabs
У Бразилії суд скасував заборону на роботу соцмережі Маска
Трамп повернувся у Батлер, де у нього стріляли, разом із Маском
Останні новини
04:08
футболРосійський бізнесмен хоче купити клуб італійської Серії А
03:48
ЗМІ: Блогерка отримала 6,65 млн грн за організацію чемпіонату зі спортивної гімнастики
03:10
В Київській області ППО працює по безпілотниках
02:38
Зеленський: Взаємне припинення повітряних атак по енергетиці може завершити гарячу фазу війни
02:23
Що потрібно знати про овуляцію: наука розвінчує міфи
02:06
футболГендиректор "Шахтаря": Судаков зацікавив "Манчестер Сіті"
01:13
ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію ймовірного наступника Насралли
00:21
оновлюєтьяРосійські військові запустили ударні дрони по Україні
00:13
Генсек ООН прибув до Путіна на саміт BRICS
23:56
футбол"Шахтар" знову не забив: гірники програли "Арсеналу" в Лондоні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: