Маск внес в протрамповский комитет $75 млн за 3 месяца

Американский миллиардер и гендиректор компании SpaceX Илон Маск в течение трех месяцев выделил около $75 млн в свой комитет PAC America, который поддерживает кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Hill, который публикует данные из отчета комитета

Детали: Издание отмечает, что с июня комитет уже вложил более $102,2 млн в президентскую гонку.

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Отмечается, что "десятки миллионов долларов" потратили на поддержку Трампа и нападки на вице-президента Камалу Харрис. Кроме того, почти $8,9 млн направили на дискредитацию действующего президента США Джо Байдена до того, как он выбыл из гонки.

Издание пишет, что за считанные месяцы PAC стал седьмым по объему внешних расходов в избирательном цикле 2024 года.

В America PAC также сделали взносы близкие союзники Маска, в частности: соучредитель Palantir Technologies Джо Лонсдейл, партнеры Sequoia Capital Дуг Леоне и Шон Магуайра, криптоинвесторы Кэмерон и Тайлер Винклвоссы.

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Согласно отчету, Маск сделал три взноса в America PAC на общую сумму $15 млн в июле, три взноса на общую сумму $30 млн в августе и взнос в $30 млн в сентябре.

Это первый отчет, который Super PAC должен был подать с середины июля, еще один отчет должны обнародовать 24 октября.

Предыстория: