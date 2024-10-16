На Київщині від падіння уламка БпЛА згорів будинок – ДСНС

У Київській області внаслідок падіння уламка збитого російського безпілотника згорів приватний житловий будинок, повідомляє ДСНС.

Джерело: ДСНС та голова Київської ОВА Руслан Кравченко в Telegram

Дослівно служба: "На Київщині внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника загорівся приватний житловий будинок. Будівля частково зруйнована".

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Деталі: Повідомляється, що пожежу оперативно загасили, загиблих і травмованих немає.

Доповнено: Пізніше голова Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що тривога в області тривала понад 12 години і "активно працювали сили ППО".

Пряма мова Кравченка: "Ворожі цілі знищено. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає".

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Водночас він додав, що внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з садових товариств загорівся приватний будинок та авто, ще один будинок і господарчі приміщення зазнали пошкоджень.

"Будівля зазнала значних руйнувань. Також згорів автомобіль, що знаходився поруч. Пошкоджено ще один будинок, господарчі приміщення та паркан. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки", – підсумував голова ОВА.