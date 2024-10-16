Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Київщині від падіння уламка БпЛА згорів будинок – ДСНС

Ірина БалачукСереда, 16 жовтня 2024, 09:54
На Київщині від падіння уламка БпЛА згорів будинок – ДСНС
Фото ДСНС

У Київській області внаслідок падіння уламка збитого російського безпілотника згорів приватний житловий будинок, повідомляє ДСНС.

Джерело: ДСНС та голова Київської ОВА Руслан Кравченко в Telegram

Дослівно служба: "На Київщині внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника загорівся приватний житловий будинок. Будівля частково зруйнована".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що пожежу оперативно загасили, загиблих і травмованих немає.

Доповнено: Пізніше голова Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що тривога в області тривала понад 12 години і "активно працювали сили ППО".

Пряма мова Кравченка: "Ворожі цілі знищено. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає".

РЕКЛАМА:

Водночас він додав, що внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з садових товариств загорівся приватний будинок та авто, ще один будинок і господарчі приміщення зазнали пошкоджень.   

"Будівля зазнала значних руйнувань. Також згорів автомобіль, що знаходився поруч. Пошкоджено ще один будинок, господарчі приміщення та паркан. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки", – підсумував голова ОВА.

Київська областьбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генпрокурор Костін йде у відставку

Цифровізація, перевірки, аудит: на РНБО визначили, як прибрати корупцію із МСЕК

СБУ: 64 посадовці МСЕК отримали підозру, скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність

Зеленський: І Трамп, і Гарріс зможуть зробити "щось" щодо війни в Україні до січня

Зеленський очікує, що Україну запросять до НАТО в міжнародно визнаних кордонах

ЄС надасть Україні позику на 35 млрд євро з використанням російських активів – рішення Європарламенту

Усі новини...
Київська область
Уламки БПЛА пошкодили будинки у двох областях
На Київщині ППО працювала по ворожих дронах
Безпілотники росіян атакували Київщину майже 8 годин: ППО знищила всі цілі
Останні новини
17:45
"Добра й життєрадісна": спогади про 14-річну школярку, яка загинула з мамою та тіткою від обстрілу Сум
17:44
На Покровському напрямку відбулося 26 боїв, майже половина з них – біля Селидового
17:22
Продюсери Blade Runner 2049 подали до суду на Маска через презентацію роботаксі
17:17
Енергетики відновили лінію живлення Запорізької АЕС
17:13
Кінофестиваль "Молодість" оголосив фільм-відкриття та закриття
17:12
Генпрокурор Костін йде у відставку
17:06
футболСуперкомп'ютер визначив шанси "Шахтаря" на вихід у єврокубкову весну
17:04
У 24 ОМБр спростували своє повідомлення про вклинення росіян в лінію оборони біля Часового Яру
17:03
Цифровізація, перевірки, аудит: на РНБО визначили, як прибрати корупцію із МСЕК
16:59
ООН: Після початку повномасштабної війни населення України скоротилося на 10 мільйонів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: