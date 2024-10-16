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В Киевской области от падения обломка БпЛА сгорел дом – ГСЧС

Ирина БалачукСреда, 16 октября 2024, 09:54
В Киевской области от падения обломка БпЛА сгорел дом – ГСЧС
Фото ГСЧС

В Киевской области в результате падения обломка сбитого российского беспилотника сгорел частный жилой дом, сообщает ГСЧС.

Источник: ГСЧС и глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Telegram

Дословно служба: "В Киевской области в результате падения обломков вражеского беспилотника загорелся частный жилой дом. Здание частично разрушено".

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Детали: Сообщается, что пожар оперативно потушили, погибших и травмированных нет.

Дополнено: Позже глава Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что тревога в области продолжалась более 12 часов и "активно работали силы ПВО".

Прямая речь Кравченко: "Вражеские цели уничтожены. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет".

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В то же время он добавил, что в результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из садовых товариществ загорелся частный дом и авто, еще один дом и хозяйственные помещения повреждены.  

"Здание подверглось значительным разрушениям. Также сгорел автомобиль, который находился рядом. Поврежден еще один дом, хозяйственные помещения и забор. Оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки", – подытожил глава ОВА.

Киевская областьбеспилотники
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