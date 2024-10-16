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Сирський: Британія розробляє власні пропозиції щодо реалізації Плану перемоги

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцСереда, 16 жовтня 2024, 10:20
Сирський: Британія розробляє власні пропозиції щодо реалізації Плану перемоги
ОЛЕКСАНДР СИРСЬКИЙ, ФОТО: GETTY IMAGES

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський обговорив з начальником штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіним можливість ударів по військових об'єктів на території Росії та реалізацію Плану перемоги.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Сирського

Деталі: Як проінформував Сирський, під час розмови вони окремо обговорили можливості ураження військових об’єктів Росії в оперативній та стратегічній глибині.

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"Зараз британська сторона опрацьовує власні пропозиції у рамках практичної реалізації "плану перемоги", – наголосив він.

Окремо головком звернув увагу Британії на порушення російськими окупаційними військами міжнародного гуманітарного права та вчинення воєнних злочинів, зокрема: удари по критичній інфраструктурі та масовані обстріли цивільних об'єктів.

Він також додав, що основними напрямами співпраці між Україною та Британією залишаються постачання військової техніки та озброєння, підготовка військовослужбовців та покращення ефективності використання високотехнологічних засобів ураження.

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Нагадаємо:

  • Глава МЗС Британії Девід Леммі у кінці вересня заявив, що рішення щодо зняття обмежень для України на застосування західної далекобійної зброї по військових цілях на території Росії може бути прийняте до початку зими.
  • Також за інформацією The Times, США та Британія нібито готуються надати Україні дозвіл на використання ракет Storm Shadow для ударів по російській території, але таке оголошення не буде публічним, аби зберегти елемент несподіванки для Росії.

Читайте також: Не далекобійне рішення Байдена: чому Захід зволікає з розблокуванням ударів по Росії.

СирськийВелика Британія
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