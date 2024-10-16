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Сырский: Британия разрабатывает собственные предложения по реализации Плана победы

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцСреда, 16 октября 2024, 10:20
Сырский: Британия разрабатывает собственные предложения по реализации Плана победы
АЛЕКСАНДР СЫРСКИЙ, ФОТО: GETTY IMAGES

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский обсудил с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным возможность ударов по военным объектам на территории России и реализацию Плана победы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Сырского

Детали: Как проинформировал Сырский, во время разговора они отдельно обсудили возможности поражения военных объектов России в оперативной и стратегической глубине.

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"Сейчас британская сторона прорабатывает собственные предложения в рамках практической реализации "плана победы", – подчеркнул он.

Отдельно главком обратил внимание Британии на нарушение российскими оккупационными войсками международного гуманитарного права и совершение военных преступлений, в частности удары по критической инфраструктуре и массированные обстрелы гражданских объектов.

Он также добавил, что основными направлениями сотрудничества между Украиной и Британией остаются поставки военной техники и вооружения, подготовка военнослужащих и повышение эффективности использования высокотехнологичных средств поражения.

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Напомним:

  • глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми в конце сентября заявил, что решение о снятии ограничений для Украины на применение западного дальнобойного оружия по военным целям на территории России может быть принято до начала зимы.
  • Также по информации The Times, США и Великобритания якобы готовятся предоставить Украине разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов по российской территории, но такое объявление не будет публичным, чтобы сохранить элемент неожиданности для России.

Читайте также: Не дальнобойное решение Байдена: почему Запад медлит с разблокировкой ударов по России.

СырскийВеликобритания
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