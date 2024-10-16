У Молдові спецназ провів обшук в офісі проросійського блоку напередодні виборів

Вранці 16 жовтня біля офісу партійного блоку "Перемога" в Бєльцях, ключову роль у якому відіграє партія олігарха Ілана Шора, помітили п’ять автобусів спецназу. Поліція підтвердила, що там відбуваються слідчі дії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker

Деталі: За даними ЗМІ, спецпризначенці прибули для обшуків, ініційованих прокуратурою та національним інспекторатом розслідувань у зв’язку з можливою підготовкою фальсифікацій на президентських виборах та референдумі 20 жовтня.

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Згодом речниця поліції Діана Фетко підтвердила, що у Бєльцях ведуться обшуки у рамках слідчих дій, а детальнішу інформацію повідомлять згодом.

Виборчий блок "Перемога" заснували у Москві в квітні 2024 року п’ять партій, пов’язаних з олігархом-втікачем Іланом Шором: партія його імені "Шор" (яка у Молдові оголошена незаконною), її копія "Шанс", "Відродження", "Альтернативна сила порятунку Молдови" і Victorie ("Перемога").

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У серпні ЦВК відмовила блоку у реєстрації, посилаючись на те, що назва об’єднання співзвучна з назвою однієї з партій-членів, а також на членство у ньому забороненої "Шор".

Перед цим у Бєльцях пройшли обшуки в офісі та помешканнях осіб, пов'язаних з партією "Відродження" – у справі про підкуп виборців і незаконне фінансування партій.

У неділю на низці провідних телеканалів показали журналістське розслідування про те, як політсила Шора підкуповує виборців для участі у своїх заходах та агітаційній роботі і виплачує їм гонорари російськими грошима.

Минулого тижня у Молдові оголосили про затримання трьох підозрюваних після понад сотні обшуків у осіб, пов’язаних з партією олігарха Ілана Шора, у справі щодо незаконного фінансування партій та підкупу виборців.

Нагадаємо:

20 жовтня у Молдові одночасно пройдуть президентські вибори та голосування на референдумі щодо вступу у ЄС.

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