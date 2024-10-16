В Молдове спецназ провел обыск в офисе пророссийского блока накануне выборов

Утром 16 октября возле офиса партийного блока "Победа" в Бельцах, ключевую роль в котором играет партия олигарха Илана Шора, заметили пять автобусов спецназа. Полиция подтвердила, что там проходят следственные действия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker

Детали: По данным СМИ, спецназовцы прибыли для обысков, инициированных прокуратурой и национальным инспекторатом расследований в связи с возможной подготовкой фальсификаций на президентских выборах и референдуме 20 октября.

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Впоследствии пресс-секретарь полиции Диана Фетко подтвердила, что в Бельцах ведутся обыски в рамках следственных действий, а более подробную информацию сообщат позже.

Избирательный блок "Победа" основали в Москве в апреле 2024 года пять партий, связанных с беглым олигархом Иланом Шором: партия его имени "Шор" (которая в Молдове объявлена незаконной), ее копия "Шанс", "Возрождение", "Альтернативная сила спасения Молдовы" и Victorie ("Победа").

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В августе ЦИК отказал блоку в регистрации, ссылаясь на то, что название объединения созвучно с названием одной из партий-членов, а также на членство в нем запрещенной "Шор".

Перед этим в Бельцах прошли обыски в офисе и помещениях лиц, связанных с партией "Возрождение" – по делу о подкупе избирателей и незаконном финансировании партий.

В воскресенье на ряде ведущих телеканалов показали журналистское расследование о том, как политсила Шора подкупает избирателей для участия в своих мероприятиях и агитационной работе и выплачивает им гонорары российскими деньгами.

На прошлой неделе в Молдове объявили о задержании трех подозреваемых после более сотни обысков у лиц, связанных с партией олигарха Илана Шора, по делу о незаконном финансировании партий и подкупа избирателей.

Напомним:

20 октября в Молдове одновременно пройдут президентские выборы и голосование на референдуме по вступлению в ЕС.

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