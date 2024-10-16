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Зеленський представив План перемоги: 5 пунктів і 3 таємних додатки

Ангеліна Страшкулич, Валентина РоманенкоСереда, 16 жовтня 2024, 12:20
Зеленський представив План перемоги: 5 пунктів і 3 таємних додатки
Володимир Зеленський. фото Getty Images

У середу 16 жовтня президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді свій План перемоги, який складається із 5 пунктів і 3 таємних додатків.

Джерело: кореспондент "Української правди", онлайн-трансляція

Деталі: За словами Зеленського, виконання Плану миру залежить від партнерів України, а не від Росії.

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Президент наголосив, що Росія не шукає чесного миру, правитель держави-агресора Володимир Путін збожеволів і хоче війни, особисто він не зміниться, він глухий до всіх інших.

За словами Зеленського Україна та партнери повинні разом змінити обставини так, щоб війна закінчилася, щоб РФ "була примушена до миру".

Пряма мова: "Перший пункт (і дуже важливий) – це запрошення в НАТО. Зараз. Це визначеність, як партнери бачать місце України в архітектурі безпеки.

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Деталі: За словами глави держави, другий пункт – оборона, це незворотнє зміцнення української оборони і розворот війни в сторону РФ (в тому числі повернення війни на ворожу територію). Цей пункт має таємний додаток

Третій пункт –  стримування російської агресії. Під нього теж є таємний додаток, до якого мають доступ лідери США, Британії, Італії. Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний неядерний пакет стримування подальшої російської агресії.

Четвертий пункт – стратегічно-економічний потенціал України. Плюс таємний додаток, який передається США і ЄС. Він передбачає угоду з партнерами.

Пʼятий пункт – розрахований на післявоєнний час. Український досвід має бути використаний для всього Альянсу і захисту Європи. Київ пропонує заміщення американських військових у Європі українськими після війни.

На виступі президента в парламенті були присутні члени уряду, зокрема прем’єр-міністр Денис Шмигаль, перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко, міністр оборони Рустем Умєров, представники силовового блоку, серед яких – головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, голова СБУ Василь Малюк, начальник ГУР Кирило Буданов та інші, а також дипломати.

Після засідання запланована нарада президента з керівництвом парламенту і керівників депутатських фракцій та груп.

Що передувало: В Офісі президента попереджали, що Зеленський представить у Верховній Раді свій План перемоги не повністю: залишаться нерозкритими додатки документа.

Зеленськийвійна
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