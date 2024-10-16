ЗСУ вдарили по тренувальному полігону окупантів на Запоріжжі

Реактивна артилерія ЗСУ ударила по тренувальному полігону російських окупантів на Запоріжжі. Удар відбувся у момент проведення там тренувань особового складу ворога.

Джерело: "Мілітарний"

Деталі: Удар по полігону росіян був завданий з використанням високоточних реактивних боєприпасів GMLRS M30A1 DPICM, які несуть велику кількість попередньо сформованих уламків та ефективно знищують живу силу противника.

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На відео помітно, що на момент удару на полігоні перебували десятки російських військових. Водночас офіційної інформації щодо кількості знищених росіян на цьому полігоні немає.

Наразі окупаційні війська РФ розпочали активну підготовку тренувальних комплексів на тимчасово окупованій частині територій, де проводять відповідну підготовку як особового складу, так і бронетанкових з’єднань.

Більшість з цих полігонів розташовані у зоні досяжності української реактивної артилерії, яка вже неодноразово завдавала по них ударів.