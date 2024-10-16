Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ вдарили по тренувальному полігону окупантів на Запоріжжі

Альона Мазуренко Середа, 16 жовтня 2024, 12:30
ЗСУ вдарили по тренувальному полігону окупантів на Запоріжжі
скриншот

Реактивна артилерія ЗСУ ударила по тренувальному полігону російських окупантів на Запоріжжі. Удар відбувся у момент проведення там тренувань особового складу ворога.

Джерело: "Мілітарний"

Деталі: Удар по полігону росіян був завданий з використанням високоточних реактивних боєприпасів GMLRS M30A1 DPICM, які несуть велику кількість попередньо сформованих уламків та ефективно знищують живу силу противника.

Реклама:

На відео помітно, що на момент удару на полігоні перебували десятки російських військових. Водночас офіційної інформації щодо кількості знищених росіян на цьому полігоні немає.

Наразі окупаційні війська РФ розпочали активну підготовку тренувальних комплексів на тимчасово окупованій частині територій, де проводять відповідну підготовку як особового складу, так і бронетанкових з’єднань.

Більшість з цих полігонів розташовані у зоні досяжності української реактивної артилерії, яка вже неодноразово завдавала по них ударів.

РЕКЛАМА:

Запоріжжяокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МСЕК будуть ліквідовані до 31 грудня – Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Рятувальники оприлюднили відео деблокування загиблих від атаки по Сумах

Генпрокурор Костін йде у відставку

Цифровізація, перевірки, аудит: на РНБО визначили, як прибрати корупцію із МСЕК

СБУ: 64 посадовці МСЕК отримали підозру, скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність

Зеленський: І Трамп, і Гарріс зможуть зробити "щось" щодо війни в Україні до січня

Усі новини...
Запоріжжя
Окупанти вночі атакували Запоріжжя, поранили 3 людей
Росіяни атакували Запоріжжя: 4 постраждалих, зруйновані будинки
До 32 зросла кількість постраждалих від російського авіаудару в Запоріжжі
Останні новини
21:15
Путін зустрівся із Сі Цзіньпіном: обговорили ситуацію в Україні
21:00
БоксБій легенд: Леннокс Льюїс розглядає можливість реваншу з Майком Тайсоном
20:51
Туреччина зупинила експорт військових товарів до Росії після попередження США – ЗМІ
20:19
Росія через санкції організує перевалку газу з судна на судно в Баренцевому морі
20:06
відео27 років тому "Динамо" розгромило "Барселону" у Києві: як це було
19:31
США пообіцяли нові "потужні" санкції проти РФ
19:28
фото"Найдорожчий скарб у Британії": шукачі-аматори знайшли тисячі срібних монет віком 950 років
19:27
Amazon встановлює надзвичайно низькі ціни для свого магазину-конкурента Temu
19:26
У Молдові розслідують понад 400 випадків підкупу виборців
19:10
Фонд держмайна знайшов покупців на ветеринарну клініку та адмінбудівлі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: