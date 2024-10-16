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ВСУ ударили по тренировочному полигону оккупантов на Запорожье

Алена МазуренкоСреда, 16 октября 2024, 12:30
ВСУ ударили по тренировочному полигону оккупантов на Запорожье
скриншот

Реактивная артиллерия ВСУ ударила по тренировочному полигону российских оккупантов в Запорожье. Удар произошел в момент проведения там тренировок личного состава врага.

Источник: "Милитарный"

Детали: Удар по полигону россиян был нанесен с использованием высокоточных реактивных боеприпасов GMLRS M30A1 DPICM, которые несут большое количество предварительно сформированных обломков и эффективно уничтожают живую силу противника.

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На видео заметно, что на момент удара на полигоне находились десятки российских военных. В то же время официальной информации о количестве уничтоженных россиян на этом полигоне нет.

Сейчас оккупационные войска РФ начали активную подготовку тренировочных комплексов на временно оккупированной части территорий, где проводят соответствующую подготовку как личного состава, так и бронетанковых соединений.

Большинство из этих полигонов расположены в зоне досягаемости украинской реактивной артиллерии, которая уже неоднократно наносила по ним удары.

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Запорожьеоккупация
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