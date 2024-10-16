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Франція найближчим часом почне постачати Україні дрони-камікадзе власного виробництва

"Українська правда", Марія ЄмецьСереда, 16 жовтня 2024, 12:33
Франція найближчим часом почне постачати Україні дрони-камікадзе власного виробництва
Ілюстративне фото: Себастьєн Лекорню

Франція найближчим часом відправить в Україну нові ударні дрони-камікадзе, які були успішно випробувані та незабаром надійдуть у розпорядження військових підрозділів обох країн.

Джерело: BFMTV, пише "Європейська правда"

Деталі: 16 жовтня міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню оголосив, що випробування першого французького ударного безпілотника виявились успішними і вже "наступними тижнями" їх отримають перші французькі підрозділи, а також Україна. 

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Міністр додав, що для Франції важливо щонайменше за два роки "відновити суверенітет" у цій перспективній сфері, тобто забезпечити власне виробництво ударних БПЛА.

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У березні 2024 року Міноборони Франції замовило 2 тисячі таких безпілотників французького виробництва, з яких сотню планували передати Україні. Тоді Лекорню зазначив, що ударні безпілотники стають невід’ємною складовою військових операцій і зможуть стати важливим доповненням до САУ Caesar.

Розробку замовили у консорціуму, що об’єднує виробника дронів Delair і багатопрофільну збройову компанію Nexter. Початково ці поставки планували на літо.

Передісторія:

На початку року Лекорню казав про плани залучити Delair до співпраці з українським оборонно-промисловим комплексом.

безпілотникизброяФранція
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