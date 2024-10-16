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Франция в ближайшее время начнет поставлять Украине дроны-камикадзе собственного производства

"Украинская правда", Мария ЕмецСреда, 16 октября 2024, 12:33
Франция в ближайшее время начнет поставлять Украине дроны-камикадзе собственного производства
Иллюстративное фото: Себастьен Лекорню

Франция в ближайшее время отправит в Украину новые ударные дроны-камикадзе, которые были успешно испытаны и вскоре поступят в распоряжение военных подразделений обеих стран.

Источник: BFMTV, пишет "Европейская правда"

Детали: 16 октября министр обороны Франции Себастьен Лекорню объявил, что испытания первого французского ударного беспилотника оказались успешными и уже "в ближайшие недели" их получат первые французские подразделения, а также Украина. 

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Министр добавил, что для Франции важно как минимум за два года "восстановить суверенитет" в этой перспективной сфере, то есть обеспечить собственное производство ударных БПЛА.

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В марте 2024 года Минобороны Франции заказало 2 тысячи таких беспилотников французского производства, из которых сотню планировали передать Украине. Тогда Лекорню отметил, что ударные беспилотники становятся неотъемлемой составляющей военных операций и смогут стать важным дополнением к САУ Caesar.

Разработку заказали у консорциума, объединяющего производителя дронов Delair и многопрофильную оружейную компанию Nexter. Изначально эти поставки планировали на лето.

Предыстория:

беспилотникиоружиеФранция
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