Франция в ближайшее время начнет поставлять Украине дроны-камикадзе собственного производства

Франция в ближайшее время отправит в Украину новые ударные дроны-камикадзе, которые были успешно испытаны и вскоре поступят в распоряжение военных подразделений обеих стран.

Источник: BFMTV, пишет "Европейская правда"

Детали: 16 октября министр обороны Франции Себастьен Лекорню объявил, что испытания первого французского ударного беспилотника оказались успешными и уже "в ближайшие недели" их получат первые французские подразделения, а также Украина.

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Министр добавил, что для Франции важно как минимум за два года "восстановить суверенитет" в этой перспективной сфере, то есть обеспечить собственное производство ударных БПЛА.

Succès des essais de la première munition télé opérée - aussi appelée drone kamikaze - française.



Reconquête de souveraineté sur ce segment clé pour nos armées, en moins de deux ans.



Livraisons à l'Ukraine et à nos forces dans les prochaines semaines. pic.twitter.com/QfewB0gIAm — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 16, 2024

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В марте 2024 года Минобороны Франции заказало 2 тысячи таких беспилотников французского производства, из которых сотню планировали передать Украине. Тогда Лекорню отметил, что ударные беспилотники становятся неотъемлемой составляющей военных операций и смогут стать важным дополнением к САУ Caesar.

Разработку заказали у консорциума, объединяющего производителя дронов Delair и многопрофильную оружейную компанию Nexter. Изначально эти поставки планировали на лето.

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