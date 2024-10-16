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ГУР: Розвідники зачистили 400 гектарів лісу і знищили майже полк окупантів на Харківщині

Валентина РоманенкоСереда, 16 жовтня 2024, 13:23
ГУР: Розвідники зачистили 400 гектарів лісу і знищили майже полк окупантів на Харківщині
ілюстрація ГУР

Українська воєнна розвідка повідомляє, що підрозділи активних дій ГУР МО України "Артан", "Kraken" та Міжнародний легіон здійснили комплексну успішну операцію зі звільнення лісового масиву, розташованого на північ від населеного пункту Липці Харківської області.

Джерело: пресслужба ГУР, УП

Дослівно: "Результат спланованих та сміливих дій українських розвідників — захоплення батальйонного району оборони противника, знищення 3 мотострілецьких батальйонів, загону "шторм" та розвідувальної роти 7 окремого мотострілецького полку 11 армійського корпусу ЗС РФ.

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Також під час штурмових дій взято в полон чергових московитів, що допоможе повернути з російської неволі захисників України".

Деталі: За даними "Української правди" , спецоперація завершилась напередодні – 15 жовтня.

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Розвідники зазначають, що після зачистки 400 гектарів лісового масиву на північ від Липців становище загарбників на цьому відрізку фронту погіршилося.

Повідомляється, що особливістю операції стало те, що вдалося завести піхоту 13 бригади НГУ "Хартія" з незрівнянно низькими втратами. Це приклад чудової співпраці професійних спецпризначенців і лінійного підрозділу.

Успішна місія ГУР створює умови для подальшого витіснення російських окупантів з півночі Харківщини, зазначають розвідники.

ГУРвійнаХарківська область
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