ГУР: Разведчики зачистили 400 га леса и уничтожили почти полк оккупантов на Харьковщине
Украинская военная разведка сообщает, что подразделения активных действий ГУР МО Украины "Артан", "Kraken" и Международный легион осуществили комплексную успешную операцию по освобождению лесного массива, расположенного к северу от населенного пункта Липцы Харьковской области.
Источник: пресс-служба ГУР, УП
Дословно: "Результат спланированных и смелых действий украинских разведчиков - захват батальонного района обороны противника, уничтожение 3 мотострелковых батальонов, отряда "шторм" и разведывательной роты 7 отдельного мотострелкового полка 11 армейского корпуса ВС РФ.
Также во время штурмовых действий взяты в плен очередные московиты, что поможет вернуть из российской неволи защитников Украины".
Детали: По данным "Украинской правды", спецоперация завершилась накануне - 15 октября.
Разведчики отмечают, что после зачистки 400 гектаров лесного массива к северу от Липцов положение захватчиков на этом отрезке фронта ухудшилось.
Сообщается, что особенностью операции стало то, что удалось завести пехоту 13 бригады НГУ "Хартия" с несравненно низкими потерями. Это пример замечательного сотрудничества профессиональных спецназовцев и линейного подразделения.
Успешная миссия ГУР создает условия для дальнейшего вытеснения российских оккупантов с севера Харьковщины, отмечают разведчики.