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ГУР: Разведчики зачистили 400 га леса и уничтожили почти полк оккупантов на Харьковщине

Валентина РоманенкоСреда, 16 октября 2024, 13:23
ГУР: Разведчики зачистили 400 га леса и уничтожили почти полк оккупантов на Харьковщине
иллюстрация ГУР

Украинская военная разведка сообщает, что подразделения активных действий ГУР МО Украины "Артан", "Kraken" и Международный легион осуществили комплексную успешную операцию по освобождению лесного массива, расположенного к северу от населенного пункта Липцы Харьковской области.

Источник: пресс-служба ГУР, УП

Дословно: "Результат спланированных и смелых действий украинских разведчиков - захват батальонного района обороны противника, уничтожение 3 мотострелковых батальонов, отряда "шторм" и разведывательной роты 7 отдельного мотострелкового полка 11 армейского корпуса ВС РФ.

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Также во время штурмовых действий взяты в плен очередные московиты, что поможет вернуть из российской неволи защитников Украины".

Детали: По данным "Украинской правды", спецоперация завершилась накануне - 15 октября.

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Разведчики отмечают, что после зачистки 400 гектаров лесного массива к северу от Липцов положение захватчиков на этом отрезке фронта ухудшилось.

Сообщается, что особенностью операции стало то, что удалось завести пехоту 13 бригады НГУ "Хартия" с несравненно низкими потерями. Это пример замечательного сотрудничества профессиональных спецназовцев и линейного подразделения.

Успешная миссия ГУР создает условия для дальнейшего вытеснения российских оккупантов с севера Харьковщины, отмечают разведчики.

ГУРвойнаХарьковская область
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