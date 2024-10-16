Рютте пояснив позицію НАТО щодо переговорів між Україною та РФ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що основна стратегія Альянсу полягає у наданні військової допомоги Україні, тож якщо Київ вирішить розпочати переговори з Росією щодо закінчення війни, це станеться лише з позиції сили.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Рютте під час брифінгу

Деталі: Рютте акцентував, що НАТО підтримує Україну військовою допомогою та не дозволить очільнику Кремля Володимиру Путіну досягти свого в Україні.

Реклама:

Генсек НАТО повідомив, що США та інші країни надають значну допомогу Україні й все, що потрібно наразі зробити – це переконатися, що Україна може продовжувати опиратися агресії.

"І якщо одного дня Зеленський і його команда вирішать обговорити з Росією, як покласти цьому кінець – він зробить це з позиції сили", – додав Рютте.

Нагадаємо:

РЕКЛАМА: