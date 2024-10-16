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Рютте пояснив позицію НАТО щодо переговорів між Україною та РФ

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцСереда, 16 жовтня 2024, 14:08
Рютте пояснив позицію НАТО щодо переговорів між Україною та РФ
Рютте. Ілюстративне фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що основна стратегія Альянсу полягає у наданні військової допомоги Україні, тож якщо Київ вирішить розпочати переговори з Росією щодо закінчення війни, це станеться лише з позиції сили.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Рютте під час брифінгу

Деталі: Рютте акцентував, що НАТО підтримує Україну військовою допомогою та не дозволить очільнику Кремля Володимиру Путіну досягти свого в Україні.

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Генсек НАТО повідомив, що США та інші країни надають значну допомогу Україні й все, що потрібно наразі зробити – це переконатися, що Україна може продовжувати опиратися агресії.

"І якщо одного дня Зеленський і його команда вирішать обговорити з Росією, як покласти цьому кінець – він зробить це з позиції сили", – додав Рютте.

Нагадаємо:

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  • Раніше колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що лише Україна має вирішувати, чи погоджуватись на переговори з Росією, чи ні, а головне завдання партнерів – далі допомагати, щоб зробити Україну якомога сильнішою.
  • Також президент Володимир Зеленський нещодавно повторив у Берліні, що хотів би завершення війни не пізніше 2025 року, та заявив, що представить німецькому канцлеру Олафу Шольцу план, який допоможе цього досягнути.
  • У середу, 16 жовтня, Зеленський розкрив деталі свого "плану перемоги", який складається з п'яти пунктів і фактично є "планом примусу Росії до миру". 

УкраїнаНАТОРосія
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