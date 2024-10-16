Рютте пояснив позицію НАТО щодо переговорів між Україною та РФ
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що основна стратегія Альянсу полягає у наданні військової допомоги Україні, тож якщо Київ вирішить розпочати переговори з Росією щодо закінчення війни, це станеться лише з позиції сили.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Рютте під час брифінгу
Деталі: Рютте акцентував, що НАТО підтримує Україну військовою допомогою та не дозволить очільнику Кремля Володимиру Путіну досягти свого в Україні.
Генсек НАТО повідомив, що США та інші країни надають значну допомогу Україні й все, що потрібно наразі зробити – це переконатися, що Україна може продовжувати опиратися агресії.
"І якщо одного дня Зеленський і його команда вирішать обговорити з Росією, як покласти цьому кінець – він зробить це з позиції сили", – додав Рютте.
Нагадаємо:
- Раніше колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що лише Україна має вирішувати, чи погоджуватись на переговори з Росією, чи ні, а головне завдання партнерів – далі допомагати, щоб зробити Україну якомога сильнішою.
- Також президент Володимир Зеленський нещодавно повторив у Берліні, що хотів би завершення війни не пізніше 2025 року, та заявив, що представить німецькому канцлеру Олафу Шольцу план, який допоможе цього досягнути.
- У середу, 16 жовтня, Зеленський розкрив деталі свого "плану перемоги", який складається з п'яти пунктів і фактично є "планом примусу Росії до миру".