Рютте объяснил позицию НАТО относительно переговоров между Украиной и РФ
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что основная стратегия Альянса заключается в предоставлении военной помощи Украине, поэтому если Киев решит начать переговоры с Россией об окончании войны, это произойдет только с позиции силы.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Рютте во время брифинга
Детали: Рютте акцентировал, что НАТО поддерживает Украину военной помощью и не позволит главе Кремля Владимиру Путину достичь своего в Украине.
Генсек НАТО сообщил, что США и другие страны оказывают значительную помощь Украине и все, что нужно сейчас сделать – это убедиться, что Украина может продолжать сопротивляться агрессии.
"И если однажды Зеленский и его команда решат обсудить с Россией, как положить этому конец – он сделает это с позиции силы", – добавил Рютте.
Напомним:
- Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что только Украина должна решать, соглашаться на переговоры с Россией или нет, а главная задача партнеров – дальше помогать, чтобы сделать Украину как можно сильнее.
- Также президент Владимир Зеленский недавно повторил в Берлине, что хотел бы завершения войны не позднее 2025 года, и заявил, что представит немецкому канцлеру Олафу Шольцу план, который поможет этого достичь.
- В среду, 16 октября, Зеленский раскрыл детали своего "плана победы", который состоит из пяти пунктов и фактически является "планом принуждения России к миру".