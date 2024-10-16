Рютте объяснил позицию НАТО относительно переговоров между Украиной и РФ

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что основная стратегия Альянса заключается в предоставлении военной помощи Украине, поэтому если Киев решит начать переговоры с Россией об окончании войны, это произойдет только с позиции силы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Рютте во время брифинга

Детали: Рютте акцентировал, что НАТО поддерживает Украину военной помощью и не позволит главе Кремля Владимиру Путину достичь своего в Украине.

Реклама:

Генсек НАТО сообщил, что США и другие страны оказывают значительную помощь Украине и все, что нужно сейчас сделать – это убедиться, что Украина может продолжать сопротивляться агрессии.

"И если однажды Зеленский и его команда решат обсудить с Россией, как положить этому конец – он сделает это с позиции силы", – добавил Рютте.

Напомним:

РЕКЛАМА: