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Рютте объяснил позицию НАТО относительно переговоров между Украиной и РФ

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцСреда, 16 октября 2024, 14:08
Рютте объяснил позицию НАТО относительно переговоров между Украиной и РФ
Рютте. Иллюстративное фото: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что основная стратегия Альянса заключается в предоставлении военной помощи Украине, поэтому если Киев решит начать переговоры с Россией об окончании войны, это произойдет только с позиции силы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Рютте во время брифинга

Детали: Рютте акцентировал, что НАТО поддерживает Украину военной помощью и не позволит главе Кремля Владимиру Путину достичь своего в Украине.

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Генсек НАТО сообщил, что США и другие страны оказывают значительную помощь Украине и все, что нужно сейчас сделать – это убедиться, что Украина может продолжать сопротивляться агрессии.

"И если однажды Зеленский и его команда решат обсудить с Россией, как положить этому конец – он сделает это с позиции силы", – добавил Рютте.

Напомним:

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  • Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что только Украина должна решать, соглашаться на переговоры с Россией или нет, а главная задача партнеров – дальше помогать, чтобы сделать Украину как можно сильнее.
  • Также президент Владимир Зеленский недавно повторил в Берлине, что хотел бы завершения войны не позднее 2025 года, и заявил, что представит немецкому канцлеру Олафу Шольцу план, который поможет этого достичь.
  • В среду, 16 октября, Зеленский раскрыл детали своего "плана победы", который состоит из пяти пунктов и фактически является "планом принуждения России к миру".

УкраинаНАТОРосcия
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