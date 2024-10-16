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У Молдові біля кордону з Україною знайшли уламки "снаряда"

Марія Ємець, Альона Мазуренко Середа, 16 жовтня 2024, 14:15
У Молдові біля кордону з Україною знайшли уламки снаряда
Фото прикордонної поліції Молдови

На півночі Молдови неподалік кордону з Україною виявили уламки "снаряда".

Джерело: Newsmaker, "Європейська правда"

Деталі: Металеві уламки, схожі на уламки ракети чи снаряда, виявили мешканці наддністрянського Окницького району вранці 16 жовтня поблизу села Ленкеуці, або Ленківці – за 4 км від державного кордону.

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З українського боку кордону найближчим містом є Могилів-Подільський. 

 
Фото прикордонної поліції Молдови

На місце виїхали співробітники поліції та прокуратури. У комюніке румунською знахідку називають словом "proiectil". Версій щодо типу об'єкта і того, коли він міг впасти там, поки не наводять. 

Як відомо, після масованих повітряних атак РФ по цілях на території України у Молдові вже неодноразово падали уламки ракет і збиті "Шахеди".

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На початку жовтня чергові уламки "Шахеда" знайшли на території Румунії.

МолдовакордонУкраїнаракетний удар
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