В Молдове возле границы с Украиной нашли обломки "снаряда"
На севере Молдовы недалеко от границы с Украиной обнаружили обломки "снаряда".
Источник: Newsmaker, "Европейская правда"
Детали: Металлические обломки, похожие на обломки ракеты или снаряда, обнаружили жители надднестрянского Окницкого района утром 16 октября вблизи села Ленкеуцы – в 4 км от государственной границы.
С украинской стороны границы ближайшим городом является Могилев-Подольский.
На место выехали сотрудники полиции и прокуратуры. В коммюнике на румынском языке находку называют словом "proiectil". Версий относительно типа объекта и того, когда он мог упасть там, пока не приводят.
Как известно, после массированных воздушных атак РФ по целям на территории Украины в Молдове уже неоднократно падали обломки ракет и сбитые "Шахеды".
В начале октября очередные обломки "Шахеда" нашли на территории Румынии.