В Молдове возле границы с Украиной нашли обломки "снаряда"

На севере Молдовы недалеко от границы с Украиной обнаружили обломки "снаряда".

Источник: Newsmaker, "Европейская правда"

Детали: Металлические обломки, похожие на обломки ракеты или снаряда, обнаружили жители надднестрянского Окницкого района утром 16 октября вблизи села Ленкеуцы – в 4 км от государственной границы.

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С украинской стороны границы ближайшим городом является Могилев-Подольский.

Фото пограничной полиции Молдовы

На место выехали сотрудники полиции и прокуратуры. В коммюнике на румынском языке находку называют словом "proiectil". Версий относительно типа объекта и того, когда он мог упасть там, пока не приводят.

Как известно, после массированных воздушных атак РФ по целям на территории Украины в Молдове уже неоднократно падали обломки ракет и сбитые "Шахеды".

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В начале октября очередные обломки "Шахеда" нашли на территории Румынии.