Опитування: Найбільше українці довіряють ЗСУ, рятувальникам і волонтерам

За результатами опитування, проведеного з 20 по 26 вересня 2024 року, українці найбільше серед державних і громадських інститутів довіряють Збройним силам України (91,5 % українців) та ДСНС (83%).

Джерело: результати соцопитування Центру Разумкова

Деталі: Також українці довіряють Державній службі з надзвичайних ситуацій (83%), волонтерських організацій (80%), добровольчих загонів (79,5%), Національної гвардії України (74%), Державної прикордонної служби (70%), Служби безпеки України (64%), Міністерства оборони України (63%), Церкви (62,5%), громадських організацій (59%).

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За результатами опитування, українці частіше висловлюють довіру, ніж недовіру до Національного банку України (відповідно 50% і 39%), Національної поліції України (відповідно 50% і 41%), президента України (відповідно 48,5% і 44,5%), до уповноваженого Верховної Ради з прав людини (Омбудсмена) (відповідно 42% і 34%).

Повідомляється, що більшість респондентів висловлюють недовіру Верховній Раді України (не довіряють їй 78,5%), державному апарату (чиновникам) (77%), політичним партіям (73,5%), Уряду України (72,5%), судам (судовій системі загалом) (70%), Прокуратурі (63%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (58%), Національному антикорупційному бюро України (58%), Національному агентству з питань запобігання корупції (57%), комерційним банкам (55%), Державному бюро розслідувань (53%), Бюро економічної безпеки України (51%).

ЗМІ України не довіряють – 48% респондентів.

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Опитування проводилося з 20 по 26 вересня 2024 року методом face-to-face на тих територіях, які контролює уряд України та на яких не ведуться бойові дії.

Опитування проводили за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводили опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.