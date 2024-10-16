Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Опитування: Найбільше українці довіряють ЗСУ, рятувальникам і волонтерам

Анастасія ПроцСереда, 16 жовтня 2024, 16:07
Опитування: Найбільше українці довіряють ЗСУ, рятувальникам і волонтерам
Ілюстративне фото: Getty Images

За результатами опитування, проведеного з 20 по 26 вересня 2024 року, українці найбільше серед державних і громадських інститутів довіряють Збройним силам України (91,5 % українців) та ДСНС (83%).

Джерело: результати соцопитування Центру Разумкова

Деталі: Також українці довіряють Державній службі з надзвичайних ситуацій (83%), волонтерських організацій (80%), добровольчих загонів (79,5%), Національної гвардії України (74%), Державної прикордонної служби (70%), Служби безпеки України (64%), Міністерства оборони України (63%), Церкви (62,5%), громадських організацій (59%).

Реклама:

За результатами опитування, українці частіше висловлюють довіру, ніж недовіру до Національного банку України (відповідно 50% і 39%), Національної поліції України (відповідно 50% і 41%), президента України (відповідно 48,5% і 44,5%), до уповноваженого Верховної Ради з прав людини (Омбудсмена) (відповідно 42% і 34%).

Повідомляється, що більшість респондентів висловлюють недовіру Верховній Раді України (не довіряють їй 78,5%), державному апарату (чиновникам) (77%), політичним партіям (73,5%), Уряду України (72,5%), судам (судовій системі загалом) (70%), Прокуратурі (63%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (58%), Національному антикорупційному бюро України (58%), Національному агентству з питань запобігання корупції (57%), комерційним банкам (55%), Державному бюро розслідувань (53%), Бюро економічної безпеки України (51%).

ЗМІ України не довіряють – 48% респондентів.

РЕКЛАМА:

Опитування проводилося з 20 по 26 вересня 2024 року методом face-to-face на тих територіях, які контролює уряд України та на яких не ведуться бойові дії.

Опитування проводили за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводили опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

опитуванняЗбройні силиДСНС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генсек ООН прибув до Путіна на саміт BRICS

футбол"Шахтар" знову не забив: гірники програли "Арсеналу" в Лондоні

Буданов: Перші війська КНДР можуть прибути в Курську область вже 23 жовтня

Шмигаль: Замість МСЕК запровадять нову європейську модель

МСЕК будуть ліквідовані до 31 грудня – Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Генпрокурор Костін йде у відставку

Усі новини...
опитування
Найбільше українців бачать післявоєнну владу в руках політиків-військових – опитування
Для 38% українців перемогою України є відновлення кордонів станом на січень 2014 року – опитування
Більшість українців проти проведення виборів до завершення війни – опитування
Останні новини
04:08
футболРосійський бізнесмен хоче купити клуб італійської Серії А
03:48
ЗМІ: Блогерка отримала 6,65 млн грн за організацію чемпіонату зі спортивної гімнастики
03:10
В Київській області ППО працює по безпілотниках
02:38
Зеленський: Взаємне припинення повітряних атак по енергетиці може завершити гарячу фазу війни
02:23
Що потрібно знати про овуляцію: наука розвінчує міфи
02:06
футболГендиректор "Шахтаря": Судаков зацікавив "Манчестер Сіті"
01:13
ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію ймовірного наступника Насралли
00:21
оновлюєтьяРосійські військові запустили ударні дрони по Україні
00:13
Генсек ООН прибув до Путіна на саміт BRICS
23:56
футбол"Шахтар" знову не забив: гірники програли "Арсеналу" в Лондоні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: