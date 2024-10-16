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Опрос: Больше всего украинцы доверяют ВСУ, спасателям и волонтерам

Анастасия ПроцСреда, 16 октября 2024, 16:07
Опрос: Больше всего украинцы доверяют ВСУ, спасателям и волонтерам
Иллюстративное фото: Getty Images

По результатам опроса, проведенного с 20 по 26 сентября 2024 года, украинцы больше всего среди государственных и общественных институтов доверяют Вооруженным силам Украины (91,5% украинцев) и ГСЧС (83%).

Источник: результаты соцопроса Центра Разумкова

Детали: Также украинцы доверяют Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (83%), волонтерским организациям (80%), добровольческим отрядам (79,5%), Национальной гвардии Украины (74%), Государственной пограничной службе (70%), Службе безопасности Украины (64%), Министерству обороны Украины (63%), Церкви (62,5%), общественным организациям (59%).

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По результатам опроса, украинцы чаще выражают доверие, чем недоверие к Национальному банку Украины (соответственно 50% и 39%), Национальной полиции Украины (соответственно 50% и 41%), президенту Украины (соответственно 48,5% и 44,5%), к уполномоченному Верховной Рады по правам человека (Омбудсмену) (соответственно 42% и 34%).

Сообщается, что большинство респондентов выражают недоверие Верховной Раде Украины (не доверяют ей 78,5%), государственному аппарату (чиновникам) (77%), политическим партиям (73,5%), Правительству Украины (72,5%), судам (судебной системе в целом) (70%), Прокуратуре (63%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (58%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (58%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (57%), коммерческим банкам (55%), Государственному бюро расследований (53%), Бюро экономической безопасности Украины (51%).

СМИ Украины не доверяют - 48% респондентов.

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Опрос проводился с 20 по 26 сентября 2024 года методом face-to-face на тех территориях, которые контролирует правительство Украины и на которых не ведутся боевые действия.

Опрос проводился по стратифицированной многоступенчатой выборке с применением случайного отбора. Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу, типу поселения).

Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

опросВооруженные силыГСЧС
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