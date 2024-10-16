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Новий генсек НАТО каже, що обговорює "план перемоги" Зеленського із союзниками

Олег Павлюк, Євген КізіловСереда, 16 жовтня 2024, 16:52
Новий генсек НАТО каже, що обговорює план перемоги Зеленського із союзниками
фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте каже, що ознайомлений зі змістом "плану перемоги" президента Володимира Зеленського та обговорює його із союзниками по Альянсу.

Джерело: Рютте на пресконференції з прем’єром Швеції Ульфом Крістерссоном 16 жовтня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Рютте сказав, що регулярно перебуває на зв’язку з українською стороною і "достатньо обізнаний з елементами "плану перемоги".

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"Як ви також знаєте, на саміті НАТО у Вашингтоні було вирішено оголосити шлях до членства України в Альянсі незворотним, це зазначено чітко. Ми в тісному контакті із союзниками, з Україною, аби побачити, як можна зробити наступні кроки, як зробити це у спосіб, який також є успішним, плідним тощо", – додав генсек.

Він зазначив, що не може розголошувати подробиць переговорів у межах НАТО, але Альянс обговорює "план перемоги" і використовує "кожну нагоду, аби рухатися за ним крок за кроком".

Як повідомлялося, "план перемоги" Зеленського, який він презентував партнерам і щойно розкрив українським депутатам, складається з п'яти пунктів і фактично є "планом примусу Росії до миру". 

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Зокрема, першим пунктом плану є запрошення України до НАТО вже зараз.

НАТОЗеленськийвійнаПлан перемоги
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