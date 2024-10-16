Новий генсек НАТО каже, що обговорює "план перемоги" Зеленського із союзниками
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте каже, що ознайомлений зі змістом "плану перемоги" президента Володимира Зеленського та обговорює його із союзниками по Альянсу.
Джерело: Рютте на пресконференції з прем’єром Швеції Ульфом Крістерссоном 16 жовтня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда"
Деталі: Рютте сказав, що регулярно перебуває на зв’язку з українською стороною і "достатньо обізнаний з елементами "плану перемоги".
"Як ви також знаєте, на саміті НАТО у Вашингтоні було вирішено оголосити шлях до членства України в Альянсі незворотним, це зазначено чітко. Ми в тісному контакті із союзниками, з Україною, аби побачити, як можна зробити наступні кроки, як зробити це у спосіб, який також є успішним, плідним тощо", – додав генсек.
Він зазначив, що не може розголошувати подробиць переговорів у межах НАТО, але Альянс обговорює "план перемоги" і використовує "кожну нагоду, аби рухатися за ним крок за кроком".
Як повідомлялося, "план перемоги" Зеленського, який він презентував партнерам і щойно розкрив українським депутатам, складається з п'яти пунктів і фактично є "планом примусу Росії до миру".
Зокрема, першим пунктом плану є запрошення України до НАТО вже зараз.