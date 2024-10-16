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Новый генсек НАТО говорит, что обсуждает "план победы" Зеленского с союзниками

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 16 октября 2024, 16:52
Новый генсек НАТО говорит, что обсуждает план победы Зеленского с союзниками
фото: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте говорит, что ознакомлен с содержанием "плана победы" президента Владимира Зеленского и обсуждает его с союзниками по Альянсу.

Источник: Рютте на пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном 16 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщает "Европейская правда"

Детали: Рютте сказал, что регулярно находится на связи с украинской стороной и "достаточно знаком с элементами "плана победы".

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"Как вы также знаете, на саммите НАТО в Вашингтоне было решено объявить путь к членству Украины в Альянсе необратимым, это указано четко. Мы находимся в тесном контакте с союзниками, с Украиной, чтобы увидеть, как можно сделать следующие шаги, как сделать их успешно, плодотворно", – добавил генсек.

Он отметил, что не может разглашать подробностей переговоров в рамках НАТО, но Альянс обсуждает "план победы" и использует "каждую возможность, чтобы двигаться по нему шаг за шагом".

Как сообщалось, "план победы" Зеленского, который он представил партнерам и только что раскрыл украинским депутатам, состоит из пяти пунктов и фактически является "планом принуждения России к миру".

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В частности, первым пунктом плана является приглашение Украины в НАТО уже сейчас.

НАТОЗеленскийвойнаПлан победы
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