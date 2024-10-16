Українські танки впритул розстріляли російський БТР на Курщині
Середа, 16 жовтня 2024, 16:59
У Курській області РФ російський бронетранспортер виїхав упритул на танки Збройних сил України та був знищений.
Джерело: пресслужба 225 ОШБ, "Українська правда"
Дослівно: "Бій кілька годин тому: росіяни наступали на броні, але зустріли наш танк, який побажав "спокійної" ночі окупантам. Вцілілі поповнили обмінний фонд".
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Деталі: За даними УП, події розгортались на Курщині. Позиції, з яких окупанти почали наступ, були контратаковані штурмовими групами 225 ОШБ і тепер знаходяться під українським контролем, додають у батальйоні.