Украинские танки в упор расстреляли российский БТР на Курщине

В Курской области РФ российский бронетранспортер выехал вплотную на танки Вооруженных сил Украины и был уничтожен.

Источник: пресс-служба 225 ОШБ, "Украинская правда"

Дословно: "Бой несколько часов назад: россияне наступали на броне, но встретили наш танк, который пожелал "спокойной" ночи оккупантам. Уцелевшие пополнили обменный фонд".

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Детали: По данным УП, события разворачивались на Курщине. Позиции, с которых оккупанты начали наступление, были контратакованы штурмовыми группами 225 ОШБ и теперь находятся под украинским контролем, добавляют в батальоне.