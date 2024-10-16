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Під Москвою розстріляли учасника війни проти України – росЗМІ

Євген КізіловСереда, 16 жовтня 2024, 17:38
Під Москвою розстріляли учасника війни проти України – росЗМІ
Авто вбитого військового. Фото: скриншот відео Слідчого комітету

У Підмосков'ї невідомий розстріляв впритул автомобіль, у якому їхав заступник командира військової частини Микита Кленков. 44-річний окупант, який лише тиждень тому повернувся з війни проти України, помер на місці.

Джерело: російське пропагандистське видання ТАСС із посиланням на правоохоронні органи

Деталі: Повідомляється, що 16 жовтня, близько 9:00 за Москвою, невідомий під'їхав на автомобілі до машини військового та здійснив щонайменше три постріли в бічне вікно водійських дверей, де той сидів.

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Унаслідок цього Кленков загинув, а його автомобіль продовжив рух, поки не вперся у паркан будинку.

Росіявбивствовійна
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