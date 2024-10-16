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Под Москвой расстреляли участника войны против Украины – росСМИ

Евгений КизиловСреда, 16 октября 2024, 17:38
Под Москвой расстреляли участника войны против Украины – росСМИ
Автомобиль убитого военного. Фото: скриншот видео Следственного комитета

В Подмосковье неизвестный расстрелял в упор автомобиль, в котором ехал заместитель командира воинской части Никита Кленков. 44-летний оккупант, который всего неделю назад вернулся с войны против Украины, скончался на месте.

Источник: российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы

Детали: Сообщается, что 16 октября, около 9:00 по Москве, неизвестный подъехал на автомобиле к машине военного и произвел не менее трех выстрелов в боковое окно водительской двери, где тот сидел.

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В результате Кленков погиб, а его автомобиль продолжил движение пока не уперся в забор дома.

Росcияубийствовойна
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