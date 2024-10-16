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Фіцо прогнозує Україні "другу мюнхенську змову", в результаті якої Київ втратить території

Христина Бондарєва, Євген КізіловСереда, 16 жовтня 2024, 18:29
Фіцо прогнозує Україні другу мюнхенську змову, в результаті якої Київ втратить території
фото: Getty Images

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо вважає, що на Україну чекає угода, подібна до мюнхенської 1938 року, у результаті чого країна втратить свої території та стане жертвою великих держав.

Джерело: Фіцо на засіданні комітету з європейських справ парламенту, повідомляють видання Aktuality та "Європейська правда"

Деталі: Прем'єр-міністр Словаччини заявив, що не вірить опитуванням і вважає, що президентом США стане Дональд Трамп. Кандидат від республіканців неодноразово заявляв, що якщо він повернеться в Білий дім, то закінчить війну протягом двадцяти чотирьох годин.

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"Мир з Росією укладуть Україна і Сполучені Штати. І я боюся, що Україна стане жертвою, так само як ми стали жертвами Мюнхенської угоди. Це те, що я думаю", – сказав Фіцо.

Мюнхенська угода була підписана у 1938 році французами з Великою Британією, Італією та Німеччиною. За нею Чехословаччина, яка залишилася поза межами мюнхенських переговорів, мала поступитися нацистській Німеччині величезними територіями. Фіцо вважає, що президент Володимир Зеленський повинен готуватися до чогось подібного. 

"Це буде дуже боляче, і мені цікаво, який сенс було вбивати 100 тисяч людей з обох сторін", – сказав він.

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Фіцо вважає, що Україні доведеться відмовитися від частини своєї території. "Ви дійсно думаєте, що росіяни підтримають мирну угоду і віддадуть Крим і Луганськ?", – запитав він членів комітету.

"Цілком ймовірно, що Україна стане жертвою великих держав, напевно, так і буде. Мені дуже шкода, але поки що вони знущаються з України, вони воюють до останнього українського солдата", – продовжив словацький прем'єр-міністр. 

За словами Фіцо, його партія SMER сотні разів говорила, що Росія порушила міжнародне право, але "реальність є реальність".

Фіцо також вважає, що війна в Україні закінчиться найближчим часом.

Також Фіцо казав, що хотів би відновити нормальні відносини з Росією після закінчення розв’язаної нею повномасштабної війни в Україні.

УкраїнаФіцовійна
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