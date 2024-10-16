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Фицо прогнозирует Украине "второй мюнхенский сговор", в результате которого Киев потеряет территории

Кристина Бондарева, Евгений КизиловСреда, 16 октября 2024, 18:29
Фицо прогнозирует Украине второй мюнхенский сговор, в результате которого Киев потеряет территории
фото: Getty Images

Премьер Словакии Роберт Фицо считает, что Украину ждет соглашение, подобное мюнхенскому 1938 года, в результате чего страна потеряет свои территории и станет жертвой великих держав.

Источник: Фицо на заседании комитета по европейским делам парламента, сообщают издания Aktuality и "Европейская правда"

Детали: Премьер-министр Словакии заявил, что не верит опросам и считает, что президентом США станет Дональд Трамп. Кандидат от республиканцев неоднократно заявлял, что если он вернется в Белый дом, то закончит войну в течение двадцати четырех часов.

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"Мир с Россией заключат Украина и Соединенные Штаты. И я боюсь, что Украина станет жертвой, так же как мы стали жертвами Мюнхенского соглашения. Это то, что я думаю", – сказал Фицо.

Мюнхенское соглашение было подписано в 1938 году французами с Великобританией, Италией и Германией. По нему Чехословакия, которая осталась за пределами мюнхенских переговоров, должна была уступить нацистской Германии огромные территории. Фицо считает, что президент Владимир Зеленский должен готовиться к чему-то подобному.

"Это будет очень больно, и мне интересно, какой смысл было убивать 100 тысяч человек с обеих сторон", – сказал он.

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Фицо считает, что Украине придется отказаться от части своей территории. "Вы действительно думаете, что россияне поддержат мирное соглашение и отдадут Крым и Луганск?", – спросил он членов комитета.

"Вполне вероятно, что Украина станет жертвой великих держав, наверное, так и будет. Мне очень жаль, но пока что они издеваются над Украиной, они воюют до последнего украинского солдата", – продолжил словацкий премьер-министр.

По словам Фицо, его партия SMER сотни раз говорила, что Россия нарушила международное право, но "реальность есть реальность".

Фицо также считает, что война в Украине закончится в ближайшее время.

Также Фицо говорил, что хотел бы восстановить нормальные отношения с Россией после окончания развязанной ею полномасштабной войны в Украине.

УкраинаФицовойна
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