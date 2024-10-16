Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині: двоє поранених

Тетяна ОлійникСереда, 16 жовтня 2024, 18:56
Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині: двоє поранених
Фото - Херсонська ОВА

Російські війська увечері 16 жовтня вкрили вогнем Білозерку на Херсонщині, двоє жінок поранені.

Джерело: Херсонська ОВА 

Дослівно: "Ворожі удари прийшлися по житловій забудові. Через обстріли постраждали двоє жінок, 59 та 60 років.

Реклама:

Першу – шпиталізували до лікарні з вибуховою травмою, контузію, пораненням ноги. Другій потерпілій меддопомогу надали на міці. Вона дістала вибухову травму, контузію та забій голови".

Херсонська областьвійнабойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генсек ООН прибув до Путіна на саміт BRICS

футбол"Шахтар" знову не забив: гірники програли "Арсеналу" в Лондоні

Буданов: Перші війська КНДР можуть прибути в Курську область вже 23 жовтня

Шмигаль: Замість МСЕК запровадять нову європейську модель

МСЕК будуть ліквідовані до 31 грудня – Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Генпрокурор Костін йде у відставку

Усі новини...
Херсонська область
В Херсонській області тривалість комендантської години збільшили на 2 години
Росіяни скинули вибухівку з дрона по передмістю Херсона, поранений 18-річний хлопець – ОВА
ОВА: Від початку 2024 року з окупованої Херсонщини повернули 217 дітей
Останні новини
04:08
футболРосійський бізнесмен хоче купити клуб італійської Серії А
03:48
ЗМІ: Блогерка отримала 6,65 млн грн за організацію чемпіонату зі спортивної гімнастики
03:10
В Київській області ППО працює по безпілотниках
02:38
Зеленський: Взаємне припинення повітряних атак по енергетиці може завершити гарячу фазу війни
02:23
Що потрібно знати про овуляцію: наука розвінчує міфи
02:06
футболГендиректор "Шахтаря": Судаков зацікавив "Манчестер Сіті"
01:13
ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію ймовірного наступника Насралли
00:21
оновлюєтьяРосійські військові запустили ударні дрони по Україні
00:13
Генсек ООН прибув до Путіна на саміт BRICS
23:56
футбол"Шахтар" знову не забив: гірники програли "Арсеналу" в Лондоні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: