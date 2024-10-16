Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині: двоє поранених

Російські війська увечері 16 жовтня вкрили вогнем Білозерку на Херсонщині, двоє жінок поранені.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Ворожі удари прийшлися по житловій забудові. Через обстріли постраждали двоє жінок, 59 та 60 років.

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Першу – шпиталізували до лікарні з вибуховою травмою, контузію, пораненням ноги. Другій потерпілій меддопомогу надали на міці. Вона дістала вибухову травму, контузію та забій голови".