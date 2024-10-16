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Россияне обстреляли Белозерку на Херсонщине: двое раненых

Татьяна ОлейникСреда, 16 октября 2024, 18:56
Россияне обстреляли Белозерку на Херсонщине: двое раненых
Фото - Херсонская ОВА

Российские войска вечером 16 октября обстреляли Белозерку в Херсонской области, две женщины ранены.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Вражеские удары пришлись по жилой застройке. Из-за обстрелов пострадали две женщины, 59 и 60 лет.

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Первую - госпитализировали в больницу со взрывной травмой, контузией, ранением ноги. Второй пострадавшей медпомощь оказали на месте. Она получила взрывную травму, контузию и ушиб головы".

Херсонская областьвойнабоевые действия
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