Россияне обстреляли Белозерку на Херсонщине: двое раненых

Российские войска вечером 16 октября обстреляли Белозерку в Херсонской области, две женщины ранены.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Вражеские удары пришлись по жилой застройке. Из-за обстрелов пострадали две женщины, 59 и 60 лет.

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Первую - госпитализировали в больницу со взрывной травмой, контузией, ранением ноги. Второй пострадавшей медпомощь оказали на месте. Она получила взрывную травму, контузию и ушиб головы".