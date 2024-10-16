Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Рамштайн" під головуванням Байдена пройде онлайн у листопаді

Христина Бондарєва, Євген КізіловСереда, 16 жовтня 2024, 20:47
Рамштайн під головуванням Байдена пройде онлайн у листопаді
фото: Getty Images

Зустріч контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів (формат "Рамштайн") відбудеться у віртуальному форматі і запланована на листопад.

Джерело: комюніке Білого дому після телефонної розмови президентів України та США у середу, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: У Білому домі відзначили, що Джо Байден та Володимир Зеленський зобов'язалися інтенсифікувати планування допомоги у сфері безпеки разом з міжнародними партнерами, щоб забезпечити Україну обладнанням, необхідним для того, аби взяти гору у війні. 

Реклама:

"У рамках цих зусиль у листопаді 2024 року президент Байден проведе віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів, де лідери координуватимуть з міжнародними партнерами додаткову допомогу для України", – йдеться у комюніке. 

Нагадаємо, 12 жовтня Джо Байден мав головувати на засіданні на рівні лідерів країн та урядів контактної групи з питань допомоги Україні – формату "Рамштайн". Однак через наближення урагану "Мілтон" до узбережжя Флориди він скасував свою поїздку до Європи.

Пізніше стало відомо, що засідання "Рамштайну"  відкладають на поки не визначену дату.

РЕКЛАМА:

РамштайнБайденвійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генсек ООН прибув до Путіна на саміт BRICS

футбол"Шахтар" знову не забив: гірники програли "Арсеналу" в Лондоні

Буданов: Перші війська КНДР можуть прибути в Курську область вже 23 жовтня

Шмигаль: Замість МСЕК запровадять нову європейську модель

МСЕК будуть ліквідовані до 31 грудня – Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Генпрокурор Костін йде у відставку

Усі новини...
Рамштайн
ZDF: Зустрічі "Рамштайн" за участю лідерів країн найближчим часом не буде
Засідання "Рамштайн": У Білому домі ще не ухвалили рішення щодо зустрічі
Зустріч Контактної групи у форматі "Рамштайн" переноситься – пресслужба авіабази
Останні новини
04:08
футболРосійський бізнесмен хоче купити клуб італійської Серії А
03:48
ЗМІ: Блогерка отримала 6,65 млн грн за організацію чемпіонату зі спортивної гімнастики
03:10
В Київській області ППО працює по безпілотниках
02:38
Зеленський: Взаємне припинення повітряних атак по енергетиці може завершити гарячу фазу війни
02:23
Що потрібно знати про овуляцію: наука розвінчує міфи
02:06
футболГендиректор "Шахтаря": Судаков зацікавив "Манчестер Сіті"
01:13
ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію ймовірного наступника Насралли
00:21
оновлюєтьяРосійські військові запустили ударні дрони по Україні
00:13
Генсек ООН прибув до Путіна на саміт BRICS
23:56
футбол"Шахтар" знову не забив: гірники програли "Арсеналу" в Лондоні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: