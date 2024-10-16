"Рамштайн" під головуванням Байдена пройде онлайн у листопаді

Зустріч контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів (формат "Рамштайн") відбудеться у віртуальному форматі і запланована на листопад.

Джерело: комюніке Білого дому після телефонної розмови президентів України та США у середу, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: У Білому домі відзначили, що Джо Байден та Володимир Зеленський зобов'язалися інтенсифікувати планування допомоги у сфері безпеки разом з міжнародними партнерами, щоб забезпечити Україну обладнанням, необхідним для того, аби взяти гору у війні.

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"У рамках цих зусиль у листопаді 2024 року президент Байден проведе віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів, де лідери координуватимуть з міжнародними партнерами додаткову допомогу для України", – йдеться у комюніке.

Нагадаємо, 12 жовтня Джо Байден мав головувати на засіданні на рівні лідерів країн та урядів контактної групи з питань допомоги Україні – формату "Рамштайн". Однак через наближення урагану "Мілтон" до узбережжя Флориди він скасував свою поїздку до Європи.

Пізніше стало відомо, що засідання "Рамштайну" відкладають на поки не визначену дату.