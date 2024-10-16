"Рамштайн" под председательством Байдена пройдет онлайн в ноябре

Встреча контактной группы по вопросам обороны Украины на уровне лидеров (формат "Рамштайн") состоится в виртуальном формате и запланирована на ноябрь.

Источник: коммюнике Белого дома после телефонного разговора президентов Украины и США в среду, сообщает "Европейская правда"

Детали: В Белом доме отметили, что Джо Байден и Владимир Зеленский обязались интенсифицировать планирование помощи в сфере безопасности вместе с международными партнерами, чтобы обеспечить Украину оборудованием, необходимым для того, чтобы взять верх в войне.

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"В рамках этих усилий в ноябре 2024 года президент Байден проведет виртуальное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на уровне лидеров, где лидеры будут координировать с международными партнерами дополнительную помощь для Украины", – говорится в коммюнике.

Напомним, 12 октября Джо Байден должен был председательствовать на заседании на уровне лидеров стран и правительств контактной группы по вопросам помощи Украине – формата "Рамштайн". Однако из-за приближения урагана "Милтон" к побережью Флориды он отменил свою поездку в Европу.

Позже стало известно, что заседание "Рамштайна" откладывают на пока не определенную дату.

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О причинах этого "Европейская правда" рассказывает в видео: Почему отменили "Рамштайн" и что будет с "планом победы" Зеленского.