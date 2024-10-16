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Зеленський в четвер відвідає Брюссель для зустрічей з ЄС і НАТО

Христина Бондарєва, Тетяна ОлійникСереда, 16 жовтня 2024, 21:08
Зеленський в четвер відвідає Брюссель для зустрічей з ЄС і НАТО
Володимир Зеленський. Фото - Getty Images

Президент України Володимир Зеленський в четвер відвідає з візитом Брюссель.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Про візит президента стало відомо з оновленої програми зустрічі міністрів оборони країн НАТО. 

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У штабквартирі відзначили, що Зеленський відвідає головний офіс Альянсу у четвер по обіді. У нього запланована спільна пресконференція з генсеком НАТО Марком Рютте.

Того ж дня у штабквартирі відбудеться зустріч Ради Україна-НАТО. Досі не повідомляли, хто представлятиме Україну на засіданні. 

Крім того, очікувалось, що президент виступить на саміті ЄС, де представить лідерам держав та урядів країн Євросоюзу свій "план перемоги". До цього часу не уточнювалось, у якому форматі виступатиме президент – віртуальному чи буде присутнім особисто. 

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Дводенний саміт лідерів ЄС розпочнеться в Брюсселі 17 жовтня.

Як повідомлялося, "план перемоги" Зеленського складається з п'яти пунктів і фактично є "планом примусу Росії до миру". 

Зокрема, першим пунктом плану є запрошення України до НАТО вже зараз.

Читайте також про те, як західні ЗМІ оцінюють пропозицію Зеленського

ЄСНАТОЗеленський
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