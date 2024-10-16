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Зеленский в четверг посетит Брюссель для встреч с ЕС и НАТО

Кристина Бондарева, Татьяна ОлейникСреда, 16 октября 2024, 21:08
Зеленский в четверг посетит Брюссель для встреч с ЕС и НАТО
Владимир Зеленский. Фото - Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг посетит с визитом Брюссель.

Источник: "Европейская правда"

Детали: О визите президента стало известно из обновленной программы встречи министров обороны стран НАТО.

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В штаб-квартире отметили, что Зеленский посетит главный офис Альянса в четверг после обеда. У него запланирована совместная пресс-конференция с генсеком НАТО Марком Рютте.

В тот же день в штаб-квартире состоится встреча Совета Украина-НАТО. До сих пор не сообщалось, кто будет представлять Украину на заседании.

Кроме того, ожидалось, что президент выступит на саммите ЕС, где представит лидерам государств и правительств стран Евросоюза свой "план победы". До сих пор не уточнялось, в каком формате будет выступать президент – виртуальном или будет присутствовать лично.

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Двухдневный саммит лидеров ЕС начнется в Брюсселе 17 октября.

Как сообщалось, "план победы" Зеленского состоит из пяти пунктов и фактически является "планом принуждения России к миру".

В частности, первым пунктом плана является приглашение Украины в НАТО уже сейчас.

Читайте также о том, как западные СМИ оценивают предложение Зеленского.

ЕСНАТОЗеленский
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