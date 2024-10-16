Генштаб: На Курахівському напрямку окупанти атакували 46 разів

На фронті від початку доби відбулось 112 бойових зіткнень, з них 46 – на Курахівському напрямку.

Джерело: оперативна інформація Генштабу станом на 22:00 16 жовтня

Дослівно: "З початку доби відбулося 112 бойових зіткнень, противник завдав один ракетний удар, застосувавши одну ракету, 49 авіаційних ударів – скинув 50 КАБів, задіяв для ударів 655 дронів-камікадзе та здійснив понад 3500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння".

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Деталі: На Харківському напрямку окупанти впродовж цієї доби здійснили чотири атаки поблизу Стариці. Підрозділи Сил оборони успішно відбили всі штурмові дії ворога.

На Куп’янському напрямку сьогодні зафіксовано 18 атак противника в районах Кучерівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Лозової та Вишневого, дев’ять з них тривають.

Сімнадцять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в районах населених пунктів Греківки, Невського, Тернів та Торського.

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На Краматорському напрямку відбулось три бойових зіткнення. Активність окупанти проявляли в районі Ступочок.

Протягом дня, загарбники один раз атакували позиції українських воїнів поблизу Торецька.

На Покровському напрямку, з початку доби, в районах населених пунктів Промінь, Крутий Яр та Селидове точилися бої. Відбито дев’ять наступальних та штурмових дій ворога.

На Курахівському напрямку на цей час нараховується 46 атак окупантів. Загарбники зберігають найбільшу активність біля Цукуриного, Новоселидівки, Гірника, Георгіївки та поблизу Водяного.

На Времівському напрямку наші війська відбивали три атаки ворога в напрямку Богоявленки, Новоукраїнки та поблизу Золотої Ниви.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили одну атаку противника в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку підрозділи наших військ успішно відбили шість штурмових дій військ агресора на наші позиції.