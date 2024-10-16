Генштаб: На Кураховском направлении оккупанты атаковали 46 раз

На фронте с начала суток состоялось 112 боевых столкновений, из них 46 – на Кураховском направлении.

Источник: оперативная информация Генштаба по состоянию на 22:00 16 октября

Дословно: "С начала суток произошло 112 боевых столкновений, противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, 49 авиационных ударов – сбросил 50 КАБов, задействовал для ударов 655 дронов-камикадзе и совершил более 3500 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения".

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Детали: На Харьковском направлении оккупанты в течение этих суток совершили четыре атаки вблизи Старицы. Подразделения Сил обороны успешно отбили все штурмовые действия врага.

На Купянском направлении сегодня зафиксировано 18 атак противника в районах Кучеровки, Песчаного, Степной Новоселовки, Лозовой и Вишневого, девять из них продолжаются.

Семнадцать раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в районах населенных пунктов Грековки, Невского, Тернов и Торского.

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На Краматорском направлении состоялось три боевых столкновения. Активность оккупанты проявляли в районе Ступочек.

В течение дня, захватчики один раз атаковали позиции украинских воинов вблизи Торецка.

На Покровском направлении, с начала суток, в районах населенных пунктов Луч, Крутой Яр и Селидово шли бои. Отражено девять наступательных и штурмовых действий врага.

На Кураховском направлении в настоящее время насчитывается 46 атак оккупантов. Захватчики сохраняют наибольшую активность у Цукурино, Новоселидовки, Горняка, Георгиевки и вблизи Водяного.

На Времовском направлении наши войска отражали три атаки врага в направлении Богоявленки, Новоукраинки и вблизи Золотой Нивы.

На Ореховском направлении наши войска отбили одну атаку противника в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении подразделения наших войск успешно отбили шесть штурмовых действий войск агрессора на наши позиции.