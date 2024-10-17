Україну атакували російські БпЛА
Російські війська увечері 16 жовтня запустили на територію України кілька груп ударних безпілотників.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: О 22:21 військові попередили про загрозу ударних БпЛА для Сумщини.
О 22:27 стало відомо про рух ворожих БпЛА через Сумщину у західному напрямку та декілька груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину.
О 22:46 з'явилась інформація про ворожі БпЛА на Полтавщині, напрямок – Миргород і Полтава.
О 23:03 стало відомо про:
- БпЛА на Чернігівщині курсом на захід (Чернігів);
- БпЛА через Сумщину на Чернігівщину та Полтавщину;
- БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку.
О 23:16 повідомили про БпЛА в напрямку Чернігова.
О 23:44 військові оновили напрямки руху ворожих БпЛА:
- БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.
- БпЛА з Черкащини курсом на Київщину.
- БпЛА на Полтавщині курсом на захід.
- БпЛА через Сумщину на Чернігівщину та Полтавщину.
- БпЛА з Дніпропетровщини на Донеччину.
О 00:59 військові оновили напрямки руху БпЛА:
- БпЛА на півночі Житомирщини курсом на захід.
- БпЛА з Київщини на Житомирщину.
- БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Южне).
- БпЛА на Черкащині та Полтавщині у північно-західному напрямку.
- БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.
- БпЛА на півдні Харківщини у північно-західному напрямку.
- БпЛА на Херсонщині курсом на Миколаївщину.
- БпЛА на Дніпропетровщині у північно-західному напрямку.
О 1:47 у ПС проінформували про напрямки руху ворожих БпЛА:
- БпЛА на півночі Житомирщини, курс - західний.
- БпЛА на Київщині курсом на захід.
- БпЛА на Миколаївщині та Одещині у північно-західному напрямку.
- БпЛА на Кіровоградщині, курс - західний.
- БпЛА на півдні Полтавщини у північно-західному напрямку.
- БпЛА з Черкащини на Київщину.
- БпЛА на Рівненщині у західному напрямку.
- БпЛА на півдні Житомирщини, курс - західний.
О 2:25 Повітряні сили повідомили про місця перебування ворожих БпЛА:
- БпЛА з Київщини на Житомирщину.
- БпЛА з Житомирщини на Хмельниччину та Рівненщину
- БпЛА на півночі Рівненщини, курс - південно- західний.
- Декілька груп БпЛА на Миколаївщині та Одещині у північно-західному напрямку.
- БпЛА на Кіровоградщині, Черкащині та Полтавщині, курс - північно-західний.
О 3:31 повітряники оновили напрямки руху російських безпілотників:
- Київ - група ударних БпЛА у напрямку міста!
- БпЛА з Хмельниччини на Тернопільщину.
- Група БпЛА на півдні Вінниччини у північно-західному напрямку.
- БпЛА на півдні Житомирщини курсом на захід.
О 3:57 було зафіксовано БпЛА на Тернопільщині, курсом на Івано-Франківщину та групу БпЛА на Вінниччині, курсом на Хмельниччину.
О 5:42 пролунав відбій загрози.
Що передувало:
Увечері 16 жовтня у низці областей України оголошували повітряну тривогу через загрозу БпЛА та балістичного озброєння.