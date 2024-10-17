Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україну атакували російські БпЛА

Тетяна Олійник, Олена ІвашківЧетвер, 17 жовтня 2024, 05:43
Україну атакували російські БпЛА
Фото - Getty Images

Російські війська увечері 16 жовтня запустили на територію України кілька груп ударних безпілотників.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 22:21 військові попередили про загрозу ударних БпЛА для Сумщини.

Реклама:

О 22:27 стало відомо про рух ворожих БпЛА через Сумщину у західному напрямку та декілька груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину.

О 22:46 з'явилась інформація про ворожі БпЛА на Полтавщині, напрямок – Миргород і Полтава.

О 23:03 стало відомо про:

РЕКЛАМА:
  • БпЛА на Чернігівщині курсом на захід (Чернігів);
  • БпЛА через Сумщину на Чернігівщину та Полтавщину;
  • БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку.

О 23:16 повідомили про БпЛА в напрямку Чернігова.

О 23:44 військові оновили напрямки руху ворожих БпЛА:

Мапа alerts.in.ua
Мапа alerts.in.ua
  • БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.
  • БпЛА з Черкащини курсом на Київщину.
  • БпЛА на Полтавщині курсом на захід.
  • БпЛА через Сумщину на Чернігівщину та Полтавщину.
  • БпЛА з Дніпропетровщини на Донеччину.

О 00:59 військові оновили напрямки руху БпЛА:

  • БпЛА на півночі Житомирщини курсом на захід.
  • БпЛА з Київщини на Житомирщину.
  • БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Южне).
  • БпЛА на Черкащині та Полтавщині у північно-західному напрямку.
  • БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.
  • БпЛА на півдні Харківщини у північно-західному напрямку.
  • БпЛА на Херсонщині курсом на Миколаївщину.
  • БпЛА на Дніпропетровщині у північно-західному напрямку.

О 1:47 у ПС проінформували про напрямки руху ворожих БпЛА:

 
  • БпЛА на півночі Житомирщини, курс - західний.
  • БпЛА на Київщині курсом на захід.
  • БпЛА на Миколаївщині та Одещині у північно-західному напрямку.
  • БпЛА на Кіровоградщині, курс - західний.
  • БпЛА на півдні Полтавщини у північно-західному напрямку.
  • БпЛА з Черкащини на Київщину.
  • БпЛА на Рівненщині у західному напрямку.
  • БпЛА на півдні Житомирщини, курс - західний.

О 2:25 Повітряні сили повідомили про місця перебування ворожих БпЛА:

  • БпЛА з Київщини на Житомирщину.
  • БпЛА з Житомирщини на Хмельниччину та Рівненщину
  • БпЛА на півночі Рівненщини, курс - південно- західний.
  • Декілька груп БпЛА на Миколаївщині та Одещині у північно-західному напрямку.
  • БпЛА на Кіровоградщині, Черкащині та Полтавщині, курс - північно-західний.

О 3:31 повітряники оновили напрямки руху російських безпілотників:

  • Київ - група ударних БпЛА у напрямку міста!
  • БпЛА з Хмельниччини на Тернопільщину.
  • Група БпЛА на півдні Вінниччини у північно-західному напрямку.
  • БпЛА на півдні Житомирщини курсом на захід.
 

О 3:57 було зафіксовано БпЛА на Тернопільщині, курсом на Івано-Франківщину та групу БпЛА на Вінниччині, курсом на Хмельниччину.

О 5:42 пролунав відбій загрози.

Що передувало: 

Увечері 16 жовтня у низці областей України оголошували повітряну тривогу через загрозу БпЛА та балістичного озброєння.

повітряна тривогабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото450 тис. доларів і російський паспорт: СБУ затримало керівницю МСЕК Миколаївщини

доповнено Дрони атакували також підприємства в Тамбовській і Воронезькій областях РФ 

відеоВ австралійському парламенті королю Британії Чарльзу кричали "Ти не мій король!"

ЗМІ: Південна Корея розглядає можливість відправити військовий персонал в Україну  

Генштаб: На фронті відбулось 107 боїв, триває операція на Курщині

Друзі заступника Кличка заволоділи низкою об’єктів комунальної нерухомості в Києві – Bihus.Info

Усі новини...
повітряна тривога
У низці областей України була повітряна тривога через загрозу балістики та дрони
Росіяни запустили кілька груп ударних БпЛА в Україну
У Києві працює ППО по російських БпЛА
Останні новини
10:26
Іванішвілі: На Заході пропонували Грузії повоювати з Росією 3-4 дні і "піти в ліс"
10:24
У Британії ув’язнили жінку, яка поширювала інтимні фото колишньої коханки свого батька
10:03
Засновник партії влади Грузії за 4 дні до виборів повторив обіцянку заборонити опозицію
10:01
Ціни на нафту знизилися через уповільнення зростання попиту в Китаї
09:48
кіберспортNAVI зберегли лідерство, Monte втратили чимало позицій у рейтингу HLTV
09:45
Іванішвілі: Україну і Грузію не взяли у НАТО, щоб приберегти як "живу силу" для війни з РФ
09:31
фото450 тис. доларів і російський паспорт: СБУ затримало керівницю МСЕК Миколаївщини
09:18
Глава МЗС Німеччини відчула полегшення після єврореферендуму в Молдові
09:10
Росіяни з дронів атакували зупинку в Херсоні і Харківщину: двоє постраждалих
09:07
Сили оборони збили 42 дрони з 60 запущених Росією  
Усі новини...
Реклама:
Реклама: