Україну атакували російські БпЛА

Російські війська увечері 16 жовтня запустили на територію України кілька груп ударних безпілотників.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 22:21 військові попередили про загрозу ударних БпЛА для Сумщини.

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О 22:27 стало відомо про рух ворожих БпЛА через Сумщину у західному напрямку та декілька груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину.

О 22:46 з'явилась інформація про ворожі БпЛА на Полтавщині, напрямок – Миргород і Полтава.

О 23:03 стало відомо про:

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БпЛА на Чернігівщині курсом на захід (Чернігів);

БпЛА через Сумщину на Чернігівщину та Полтавщину;

БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку.

О 23:16 повідомили про БпЛА в напрямку Чернігова.

О 23:44 військові оновили напрямки руху ворожих БпЛА:

Мапа alerts.in.ua

БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.

БпЛА з Черкащини курсом на Київщину.

БпЛА на Полтавщині курсом на захід.

БпЛА через Сумщину на Чернігівщину та Полтавщину.

БпЛА з Дніпропетровщини на Донеччину.

О 00:59 військові оновили напрямки руху БпЛА:

БпЛА на півночі Житомирщини курсом на захід.

БпЛА з Київщини на Житомирщину.

БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Южне).

БпЛА на Черкащині та Полтавщині у північно-західному напрямку.

БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.

БпЛА на півдні Харківщини у північно-західному напрямку.

БпЛА на Херсонщині курсом на Миколаївщину.

БпЛА на Дніпропетровщині у північно-західному напрямку.

О 1:47 у ПС проінформували про напрямки руху ворожих БпЛА:

БпЛА на півночі Житомирщини, курс - західний.

БпЛА на Київщині курсом на захід.

БпЛА на Миколаївщині та Одещині у північно-західному напрямку.

БпЛА на Кіровоградщині, курс - західний.

БпЛА на півдні Полтавщини у північно-західному напрямку.

БпЛА з Черкащини на Київщину.

БпЛА на Рівненщині у західному напрямку.

БпЛА на півдні Житомирщини, курс - західний.

О 2:25 Повітряні сили повідомили про місця перебування ворожих БпЛА:

БпЛА з Київщини на Житомирщину.

БпЛА з Житомирщини на Хмельниччину та Рівненщину

БпЛА на півночі Рівненщини, курс - південно- західний.

Декілька груп БпЛА на Миколаївщині та Одещині у північно-західному напрямку.

БпЛА на Кіровоградщині, Черкащині та Полтавщині, курс - північно-західний.

О 3:31 повітряники оновили напрямки руху російських безпілотників:

Київ - група ударних БпЛА у напрямку міста!

БпЛА з Хмельниччини на Тернопільщину.

Група БпЛА на півдні Вінниччини у північно-західному напрямку.

БпЛА на півдні Житомирщини курсом на захід.

О 3:57 було зафіксовано БпЛА на Тернопільщині, курсом на Івано-Франківщину та групу БпЛА на Вінниччині, курсом на Хмельниччину.

О 5:42 пролунав відбій загрози.

Що передувало:

Увечері 16 жовтня у низці областей України оголошували повітряну тривогу через загрозу БпЛА та балістичного озброєння.