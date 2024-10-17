Украину атаковали российские БпЛА
Российские войска вечером 16 октября запустили на территорию Украины несколько групп ударных беспилотников.
Источник: Воздушные силы
Детали: В 22:21 военные предупредили об угрозе ударных БпЛА для Сумщины.
В 22:27 стало известно о движении вражеских БпЛА через Сумскую область в западном направлении и несколько групп БпЛА с Сумщины на Полтавщину.
В 22:46 появилась информация о вражеских БПЛА на Полтавщине, направление – Миргород и Полтава.
В 23:03 стало известно о:
- БпЛА на Черниговщине курсом на запад (Чернигов);
- БпЛА через Сумскую область на Черниговщину и Полтавщину;
- БпЛА на Полтавщине в юго-западном направлении.
В 23:16 сообщили о БпЛА в направлении Чернигова.
В 23:44 военные обновили направления движения вражеских БПЛА:
- БпЛА с Черниговщины курсом на Киевщину.
- БпЛА из Черкасской области курсом на Киевщину.
- БпЛА на Полтавщине курсом на запад.
- БпЛА через Сумщину на Черниговщину и Полтавщину.
- БпЛА с Днепропетровщины на Донетчину.
В 00:59 военные обновили направления движения БПЛА:
- БпЛА на севере Житомирщины курсом на запад.
- БпЛА с Киевщины на Житомирщину.
- БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области (Южное).
- БпЛА на Черкасщине и Полтавщине в северо-западном направлении.
- БпЛА с Черниговщины курсом на Киевщину.
- БпЛА на юге Харьковщины в северо-западном направлении.
- БпЛА на Херсонщине курсом на Николаевщину.
- БпЛА на Днепропетровщине в северо-западном направлении.
В 1:47 в ПС проинформировали о направлениях движения вражеских БПЛА:
- БпЛА на севере Житомирщины, курс - западный.
- БпЛА на Киевщине курсом на запад.
- БпЛА на Николаевщине и Одесской области в северо-западном направлении.
- БпЛА на Кировоградщине, курс - западный.
- БпЛА на юге Полтавщины в северо-западном направлении.
- БпЛА с Черкасской области на Киевщину.
- БпЛА на Ровенщине в западном направлении.
- БпЛА на юге Житомирщины, курс - западный.
В 2:25 Воздушные силы сообщили о местах пребывания вражеских БпЛА:
- БпЛА из Киевской области на Житомирщину.
- БпЛА с Житомирщины на Хмельнитчину и Ровенщину
- БпЛА на севере Ровенской области, курс - юго-западный.
- Несколько групп БпЛА на Николаевщине и Одесской области в северо-западном направлении.
- БпЛА в Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях, курс - северо-западный.
В 3:31 воздушники обновили направления движения российских беспилотников:
- Киев - группа ударных БпЛА в направлении города!
- БпЛА из Хмельницкой области на Тернопольщину.
- Группа БпЛА на юге Винницкой области в северо-западном направлении.
- БпЛА на юге Житомирщины курсом на запад.
В 3.57 было зафиксировано БпЛА на Тернопольщине, курсом на Ивано-Франковщину и группу БпЛА в Винницкой области, курсом на Хмельнитчину.
В 5:42 прозвучал отбой угрозы.
Что предшествовало:
Вечером 16 октября в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы БпЛА и баллистического вооружения.