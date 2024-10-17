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Украину атаковали российские БпЛА

Татьяна Олейник, Алена ИвашкивЧетверг, 17 октября 2024, 05:43
Украину атаковали российские БпЛА
Фото - Getty Images

Российские войска вечером 16 октября запустили на территорию Украины несколько групп ударных беспилотников.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 22:21 военные предупредили об угрозе ударных БпЛА для Сумщины.

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В 22:27 стало известно о движении вражеских БпЛА через Сумскую область в западном направлении и несколько групп БпЛА с Сумщины на Полтавщину.

В 22:46 появилась информация о вражеских БПЛА на Полтавщине, направление – Миргород и Полтава.

В 23:03 стало известно о:

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  • БпЛА на Черниговщине курсом на запад (Чернигов);
  • БпЛА через Сумскую область на Черниговщину и Полтавщину;
  • БпЛА на Полтавщине в юго-западном направлении.

В 23:16 сообщили о БпЛА в направлении Чернигова.

В 23:44 военные обновили направления движения вражеских БПЛА:

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  • БпЛА с Черниговщины курсом на Киевщину.
  • БпЛА из Черкасской области курсом на Киевщину.
  • БпЛА на Полтавщине курсом на запад.
  • БпЛА через Сумщину на Черниговщину и Полтавщину.
  • БпЛА с Днепропетровщины на Донетчину.

В 00:59 военные обновили направления движения БПЛА:

  • БпЛА на севере Житомирщины курсом на запад.
  • БпЛА с Киевщины на Житомирщину.
  • БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области (Южное).
  • БпЛА на Черкасщине и Полтавщине в северо-западном направлении.
  • БпЛА с Черниговщины курсом на Киевщину.
  • БпЛА на юге Харьковщины в северо-западном направлении.
  • БпЛА на Херсонщине курсом на Николаевщину.
  • БпЛА на Днепропетровщине в северо-западном направлении.

В 1:47 в ПС проинформировали о направлениях движения вражеских БПЛА:

 
  • БпЛА на севере Житомирщины, курс - западный.
  • БпЛА на Киевщине курсом на запад.
  • БпЛА на Николаевщине и Одесской области в северо-западном направлении.
  • БпЛА на Кировоградщине, курс - западный.
  • БпЛА на юге Полтавщины в северо-западном направлении.
  • БпЛА с Черкасской области на Киевщину.
  • БпЛА на Ровенщине в западном направлении.
  • БпЛА на юге Житомирщины, курс - западный.

В 2:25 Воздушные силы сообщили о местах пребывания вражеских БпЛА:

  • БпЛА из Киевской области на Житомирщину.
  • БпЛА с Житомирщины на Хмельнитчину и Ровенщину
  • БпЛА на севере Ровенской области, курс - юго-западный.
  • Несколько групп БпЛА на Николаевщине и Одесской области в северо-западном направлении.
  • БпЛА в Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях, курс - северо-западный.

В 3:31 воздушники обновили направления движения российских беспилотников:

  • Киев - группа ударных БпЛА в направлении города!
  • БпЛА из Хмельницкой области на Тернопольщину.
  • Группа БпЛА на юге Винницкой области в северо-западном направлении.
  • БпЛА на юге Житомирщины курсом на запад.
 

В 3.57 было зафиксировано БпЛА на Тернопольщине, курсом на Ивано-Франковщину и группу БпЛА в Винницкой области, курсом на Хмельнитчину.

В 5:42 прозвучал отбой угрозы.

Что предшествовало:

Вечером 16 октября в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы БпЛА и баллистического вооружения.

воздушная тревогабеспилотники
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