Украину атаковали российские БпЛА

Российские войска вечером 16 октября запустили на территорию Украины несколько групп ударных беспилотников.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 22:21 военные предупредили об угрозе ударных БпЛА для Сумщины.

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В 22:27 стало известно о движении вражеских БпЛА через Сумскую область в западном направлении и несколько групп БпЛА с Сумщины на Полтавщину.

В 22:46 появилась информация о вражеских БПЛА на Полтавщине, направление – Миргород и Полтава.

В 23:03 стало известно о:

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БпЛА на Черниговщине курсом на запад (Чернигов);

БпЛА через Сумскую область на Черниговщину и Полтавщину;

БпЛА на Полтавщине в юго-западном направлении.

В 23:16 сообщили о БпЛА в направлении Чернигова.

В 23:44 военные обновили направления движения вражеских БПЛА:

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БпЛА с Черниговщины курсом на Киевщину.

БпЛА из Черкасской области курсом на Киевщину.

БпЛА на Полтавщине курсом на запад.

БпЛА через Сумщину на Черниговщину и Полтавщину.

БпЛА с Днепропетровщины на Донетчину.

В 00:59 военные обновили направления движения БПЛА:

БпЛА на севере Житомирщины курсом на запад.

БпЛА с Киевщины на Житомирщину.

БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области (Южное).

БпЛА на Черкасщине и Полтавщине в северо-западном направлении.

БпЛА с Черниговщины курсом на Киевщину.

БпЛА на юге Харьковщины в северо-западном направлении.

БпЛА на Херсонщине курсом на Николаевщину.

БпЛА на Днепропетровщине в северо-западном направлении.

В 1:47 в ПС проинформировали о направлениях движения вражеских БПЛА:

БпЛА на севере Житомирщины, курс - западный.

БпЛА на Киевщине курсом на запад.

БпЛА на Николаевщине и Одесской области в северо-западном направлении.

БпЛА на Кировоградщине, курс - западный.

БпЛА на юге Полтавщины в северо-западном направлении.

БпЛА с Черкасской области на Киевщину.

БпЛА на Ровенщине в западном направлении.

БпЛА на юге Житомирщины, курс - западный.

В 2:25 Воздушные силы сообщили о местах пребывания вражеских БпЛА:

БпЛА из Киевской области на Житомирщину.

БпЛА с Житомирщины на Хмельнитчину и Ровенщину

БпЛА на севере Ровенской области, курс - юго-западный.

Несколько групп БпЛА на Николаевщине и Одесской области в северо-западном направлении.

БпЛА в Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях, курс - северо-западный.

В 3:31 воздушники обновили направления движения российских беспилотников:

Киев - группа ударных БпЛА в направлении города!

БпЛА из Хмельницкой области на Тернопольщину.

Группа БпЛА на юге Винницкой области в северо-западном направлении.

БпЛА на юге Житомирщины курсом на запад.

В 3.57 было зафиксировано БпЛА на Тернопольщине, курсом на Ивано-Франковщину и группу БпЛА в Винницкой области, курсом на Хмельнитчину.

В 5:42 прозвучал отбой угрозы.

Что предшествовало:

Вечером 16 октября в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы БпЛА и баллистического вооружения.