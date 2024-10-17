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100-річний президент США Джиммі Картер достроково проголосував за Гарріс

Олена ІвашківЧетвер, 17 жовтня 2024, 00:32
100-річний президент США Джиммі Картер достроково проголосував за Гарріс
Джиммі Картер, фото: Getty Images

Президент США у 1977-1981 роках Джиммі Картер, якому цього року виповнилося 100 років, достроково проголосував на виборах президента за кандидатку від демократів Камалу Гарріс.

Джерело: The New York Times

Деталі: Родина 39-го президента, який з лютого 2023 року перебуває в хоспісі, повідомила, що він дуже хотів віддати свій голос за Гарріс.

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Онук президента, Джейсон Картер розповів, що бюлетень його дідуся опустили в скриньку для голосування в будівлі суду в місті Америкус штату Джорджія.

Президентські вибори у США відбудуться 5 листопада.

Довідково: Джиммі Картер був маловідомим губернатором штату Джорджія, коли розпочав боротьбу за президентське крісло напередодні виборів 1976 року. Він здобув перемогу над тодішнім президентом Джеральдом Р. Фордом.

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Картер був президентом США у 1977–1981 роках. Одним із його досягнень зовнішньої політики вважаються Кемп-Девідські угоди. Це програма мирного врегулювання на Близькому Сході, підписана Картером, президентом Єгипту Анваром Садатом та прем'єр-міністром Ізраїлю Менахемом Бегіним 17 вересня 1978 року.

США
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