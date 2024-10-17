Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

100-летний президент США Джимми Картер досрочно проголосовал за Харрис

Алена ИвашкивЧетверг, 17 октября 2024, 00:32
100-летний президент США Джимми Картер досрочно проголосовал за Харрис
Джимми Картер, фото: Getty Images

Президент США в 1977-1981 годах Джимми Картер, которому в этом году исполнилось 100 лет, досрочно проголосовал на выборах президента за кандидата от демократов Камалу Харрис.

Источник: The New York Times

Детали: Семья 39-го президента, который с февраля 2023 года находится в хосписе, сообщила, что он очень хотел отдать свой голос за Харрис.

Реклама:

Внук президента, Джейсон Картер рассказал, что бюллетень его дедушки опустили в урну для голосования в здании суда в городе Америкус штата Джорджия.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября.

Справочно: Джимми Картер был малоизвестным губернатором штата Джорджия, когда начал борьбу за президентское кресло накануне выборов 1976 года. Он одержал победу над тогдашним президентом Джеральдом Р. Фордом.

РЕКЛАМА:

Картер был президентом США в 1977-1981 годах. Одним из его достижений внешней политики считаются Кэмп-Дэвидские соглашения. Это программа мирного урегулирования на Ближнем Востоке, подписанная Картером, президентом Египта Анваром Садатом и премьер-министром Израиля Менахемом Бегиным 17 сентября 1978 года.

США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генсек ООН прибыл в Россию на саммит BRICS

футбол"Шахтер" снова не забил: горняки проиграли "Арсеналу" в Лондоне

Буданов: Первые войска КНДР могут прибыть в Курскую область уже 23 октября

Шмыгаль: Вместо МСЭК введут новую европейскую модель

МСЭК будут ликвидированы до 31 декабря – Зеленский ввел в действие решение СНБО

Генпрокурор Костин заявил об отставке

Все новости...
США
Пентагон уточнил, что входит в новый пакет оружия для Украины
США дают Украине пакет военной помощи на $425 млн
В США заявили, что Украину не планируют приглашать в НАТО "в краткосрочной перспективе"
Последние новости
04:46
ISW: Путин на саммите BRICS хочет создать механизмы для усиления войны
04:08
ФутболРоссийский бизнесмен хочет купить клуб итальянской Серии А
03:48
СМИ: Блогерша получила 6,65 млн грн за организацию чемпионата по спортивной гимнастике
03:10
В Киевской области ПВО работает по беспилотникам
02:38
Зеленский: Взаимное прекращение воздушных атак по энергетике может завершить горячую фазу войны
02:23
Что нужно знать об овуляции: наука развенчивает мифы
02:06
ФутболГендиректор "Шахтера": Судаков заинтересовал "Манчестер Сити"
01:13
ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію ймовірного наступника Насралли
00:21
обновляетсяРоссийские военные запустили ударные дроны по Украине
00:13
Генсек ООН прибыл в Россию на саммит BRICS
Все новости...
Реклама:
Реклама: