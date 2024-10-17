100-летний президент США Джимми Картер досрочно проголосовал за Харрис

Президент США в 1977-1981 годах Джимми Картер, которому в этом году исполнилось 100 лет, досрочно проголосовал на выборах президента за кандидата от демократов Камалу Харрис.

Источник: The New York Times

Детали: Семья 39-го президента, который с февраля 2023 года находится в хосписе, сообщила, что он очень хотел отдать свой голос за Харрис.

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Внук президента, Джейсон Картер рассказал, что бюллетень его дедушки опустили в урну для голосования в здании суда в городе Америкус штата Джорджия.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября.

Справочно: Джимми Картер был малоизвестным губернатором штата Джорджия, когда начал борьбу за президентское кресло накануне выборов 1976 года. Он одержал победу над тогдашним президентом Джеральдом Р. Фордом.

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Картер был президентом США в 1977-1981 годах. Одним из его достижений внешней политики считаются Кэмп-Дэвидские соглашения. Это программа мирного урегулирования на Ближнем Востоке, подписанная Картером, президентом Египта Анваром Садатом и премьер-министром Израиля Менахемом Бегиным 17 сентября 1978 года.