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ЗСУ за добу відмінусували 1 420 окупантів та 51 артилерійську систему

Анастасія ПроцЧетвер, 17 жовтня 2024, 08:14
ЗСУ за добу відмінусували 1 420 окупантів та 51 артилерійську систему
Ілюстративне фото: Getty Images

Генштаб оновив інформацію про російські втрати у війні – з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знешкодили понад 674 тисяч окупантів, понад 19,5 тисячі артилерійських систем та 9 014 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ 

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 17.10.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 674 270 (+1 420) осіб,
  • танків – 9 014 (+17) од,
  • бойових броньованих машин – 18 002 (+33) од,
  • артилерійських систем – 19 510 (+51) од,
  • РСЗВ – 1 232 (+1) од,
  • засобів ППО – 978 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 104 (+54) од,
  • крилатих ракет – 2 620 (+8) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26 815 (+83) од,
  • спеціальної техніки – 3 446 (+5) од.

Дані уточнюються.

втрати у війніРосія
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