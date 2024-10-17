ЗСУ за добу відмінусували 1 420 окупантів та 51 артилерійську систему
Четвер, 17 жовтня 2024, 08:14
Генштаб оновив інформацію про російські втрати у війні – з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знешкодили понад 674 тисяч окупантів, понад 19,5 тисячі артилерійських систем та 9 014 танків.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 17.10.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 674 270 (+1 420) осіб,
- танків – 9 014 (+17) од,
- бойових броньованих машин – 18 002 (+33) од,
- артилерійських систем – 19 510 (+51) од,
- РСЗВ – 1 232 (+1) од,
- засобів ППО – 978 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 104 (+54) од,
- крилатих ракет – 2 620 (+8) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26 815 (+83) од,
- спеціальної техніки – 3 446 (+5) од.
Дані уточнюються.