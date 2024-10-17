ЗСУ за добу відмінусували 1 420 окупантів та 51 артилерійську систему

Генштаб оновив інформацію про російські втрати у війні – з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знешкодили понад 674 тисяч окупантів, понад 19,5 тисячі артилерійських систем та 9 014 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 17.10.24 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 674 270 (+1 420) осіб,

танків – 9 014 (+17) од,

бойових броньованих машин – 18 002 (+33) од,

артилерійських систем – 19 510 (+51) од,

РСЗВ – 1 232 (+1) од,

засобів ППО – 978 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 104 (+54) од,

крилатих ракет – 2 620 (+8) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 26 815 (+83) од,

спеціальної техніки – 3 446 (+5) од.

Дані уточнюються.