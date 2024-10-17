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ВСУ за сутки отминусовали 1 420 оккупантов и 51 артиллерийскую систему

Анастасия ПроцЧетверг, 17 октября 2024, 08:14
ВСУ за сутки отминусовали 1 420 оккупантов и 51 артиллерийскую систему
Иллюстративное фото: Getty Images

Генштаб обновил информацию о российских потерях в войне – с начала полномасштабного вторжения Силы обороны обезвредили более 674 тысяч оккупантов, более 19,5 тысячи артиллерийских систем и 9 014 танков.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 17.10.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 674 270 (+1 420) человек,
  • танков – 9 014 (+17) ед,
  • боевых бронированных машин – 18 002 (+33) ед,
  • артиллерийских систем – 19 510 (+51) ед,
  • РСЗО – 1 232 (+1) ед,
  • средств ПВО – 978 (+0) ед,с
  • амолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 17 104 (+54) ед,
  • крылатых ракет – 2 620 (+8) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 26 815 (+83) ед,
  • специальной техники – 3 446 (+5) ед.

Данные уточняются.

потери в войнеРосcия
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