ВСУ за сутки отминусовали 1 420 оккупантов и 51 артиллерийскую систему
Четверг, 17 октября 2024, 08:14
Генштаб обновил информацию о российских потерях в войне – с начала полномасштабного вторжения Силы обороны обезвредили более 674 тысяч оккупантов, более 19,5 тысячи артиллерийских систем и 9 014 танков.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 17.10.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 674 270 (+1 420) человек,
- танков – 9 014 (+17) ед,
- боевых бронированных машин – 18 002 (+33) ед,
- артиллерийских систем – 19 510 (+51) ед,
- РСЗО – 1 232 (+1) ед,
- средств ПВО – 978 (+0) ед,с
- амолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17 104 (+54) ед,
- крылатых ракет – 2 620 (+8) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 26 815 (+83) ед,
- специальной техники – 3 446 (+5) ед.
Данные уточняются.