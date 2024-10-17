Третина всіх боїв за добу відбулась на Курахівському напрямку – Генштаб

Минулої доби на фронті відбулося 163 бойових зіткнення, 52 штурми росіяни спрямували на Курахівський напрямок.

Джерело: зведення Генштабу

Деталі: На Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення в районі населеного пункту Стариця.

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На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак за добу досягла 18. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Кучерівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Лозової та Вишневого.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 17 штурмів неподалік Невського, Макіївки, Торського та Діброви.

На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази в районах Ступочок і Часового Яру.

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На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив одну атаку неподалік Торецька.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 15 атак в районах населених пунктів Промінь, Крутий Яр та Селидове. Найактивніше російські окупанти діяли поблизу Селидового.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 52 атаки біля Цукуриного, Новоселидівки, Гірника, Георгіївки та поблизу Водяного.

На Времівському напрямку противник здійснив чотири атаки в бік Богоявленки, Новоукраїнки та поблизу Золотої Ниви.

На Оріхівському напрямку зафіксовано один штурм позицій Сил оборони в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку ворог провів шість невдалих штурмів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність.

Триває операція в Курській області. За наявними даними агресор завдав 21 авіаційний удар по Курщині, скинувши 32 КАБ.