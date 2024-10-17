Треть всех боев за сутки состоялась на Кураховском направлении – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 163 боевых столкновения, 52 штурма россияне направили на Кураховское направление.

Источник: сводка Генштаба

Детали: На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения в районе населенного пункта Старица.

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На Купянском направлении количество вражеских атак за сутки достигло 18. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Кучеровки, Песчаного, Степной Новоселовки, Лозовой и Вишневого.

На Лиманском направлении враг совершил 17 штурмов неподалеку Невского, Макеевки, Торского и Дибровы.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районах Ступочек и Часового Яра.

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На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил одну атаку неподалеку Торецка.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 15 атак в районах населенных пунктов Луч, Крутой Яр и Селидово. Активнее всего российские оккупанты действовали вблизи Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 52 атаки у Цукурино, Новоселидовки, Горняка, Георгиевки и вблизи Водяного.

На Времовском направлении противник совершил четыре атаки в сторону Богоявленки, Новоукраинки и вблизи Золотой Нивы.

На Ореховском направлении зафиксирован один штурм позиций Сил обороны в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении враг провел шесть неудачных штурмов.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие.

Продолжается операция в Курской области. По имеющимся данным агрессор нанес 21 авиационный удар по Курской области, сбросив 32 КАБ.