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Росіяни скинули вибухівку з дрона у Дніпровському районі Херсона, є поранений

Анастасія ПроцЧетвер, 17 жовтня 2024, 10:01
Росіяни скинули вибухівку з дрона у Дніпровському районі Херсона, є поранений
Ілюстративне фото: Getty Images

Зранку 17 жовтня російській військові скинули вибухівку з дрона у Дніпровському районі Херсона, внаслідок чого поранено 42-річного чоловіка.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Зранку росіяни атакували з дрона Дніпровський район Херсона. Через скидання вибухівки з БпЛА 42-річний чоловік дістав вибухову травму, поранення руки та ноги".

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Деталі: Повідомляється, що потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Херсонбезпілотникиобстріл
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