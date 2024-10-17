Росіяни скинули вибухівку з дрона у Дніпровському районі Херсона, є поранений
Четвер, 17 жовтня 2024, 10:01
Зранку 17 жовтня російській військові скинули вибухівку з дрона у Дніпровському районі Херсона, внаслідок чого поранено 42-річного чоловіка.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: "Зранку росіяни атакували з дрона Дніпровський район Херсона. Через скидання вибухівки з БпЛА 42-річний чоловік дістав вибухову травму, поранення руки та ноги".
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Деталі: Повідомляється, що потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги.