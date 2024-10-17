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Россияне сбросили взрывчатку с дрона в Днепровском районе Херсона, есть раненый

Анастасия ПроцЧетверг, 17 октября 2024, 10:01
Россияне сбросили взрывчатку с дрона в Днепровском районе Херсона, есть раненый
Иллюстративное фото: Getty Images

Утром 17 октября российские военные сбросили взрывчатку с дрона в Днепровском районе Херсона, в результате чего ранен 42-летний мужчина.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Утром россияне атаковали с дрона Днепровский район Херсона. Из-за сброса взрывчатки с БпЛА 42-летний мужчина получил взрывную травму, ранения руки и ноги".

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Детали: Сообщается, что пострадавшего доставили в больницу для оказания медпомощи.

Херсонбеспилотникиобстрел
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